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Известный зал турнира "Мастерс" объявляет о совместном вкладе в 5 миллионов долларов в помощь пострадавшим от урагана Хелен.

После разрушений, вызванных ураганомфелен,Augusta National Golf Club, известный проведением престижного турнира по гольфу Мастерс, объявил о существенной помощи пострадавшим и нуждающимся в районе Августа.

 and  John Stellmacher
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Август-Насиональ Гольф Клуб, святилище гольф-мастеров в Августе, Джорджия, внес щедрый взнос в...
Август-Насиональ Гольф Клуб, святилище гольф-мастеров в Августе, Джорджия, внес щедрый взнос в размере $5 миллионов для оказания помощи в восстановлении после урагана Хелин.

Известный зал турнира "Мастерс" объявляет о совместном вкладе в 5 миллионов долларов в помощь пострадавшим от урагана Хелен.

Известный гольф-клуб в Августе, Джорджия, вместе с Фондом сообщества для Центрального района реки Саванна (CSRA) пообещали совокупный взнос в размере 5 миллионов долларов в Фонд кризисной помощи сообщества после урагана Хéléne в четверг.

Председатель Августовского национального гольф-клуба Фред Ридли заявил в четверг: "Нашим сотрудникам, местным жителям, друзьям и бизнесменам необходима быстрая и существенная помощь для преодоления трудностей, с которыми они сталкиваются в Августе".

В заявлении клуба говорится, что эти дополнительные средства будут направлены на укрепление мобильного грузовика Американской Красного Креста и связанного с ним центра восстановления. Этот центр предлагает бесплатную воду, еду, стирку, душевые и консультации пострадавшим жителям.

Ридли сказал в заявлении: "Августовский национальный и Фонд сообщества осознают нашу ответственность за заботу о нашем сообществе. Наша цель - сделать разницу, когда это важно, и мы надеемся, что наше пожертвование может побудить других оказать помощь или узнать, как они могут внести свой вклад в эту важную миссию".

Через неделю после удара Хéléne по юго-востоку было зарегистрировано более 200 смертельных случаев в шести штатах. В результате ураган Хéléne занимает второе место по количеству жертв среди ураганов, поразивших материковую часть Соединенных Штатов после урагана Катрина в 2005 году.

После обещания взноса в размере 5 миллионов долларов Ридли подчеркнул важность поддержки местных сообществ, сказав: "Эти средства существенно помогут в восстановлении Августы, и мы призываем любителей гольфа принять участие в спортивных мероприятиях нашего клуба, чтобы помочь собрать дополнительные средства на эту благородную цель". Кроме того, щедрость сообщества гольфистов проявилась в том, что многие профессиональные гольфисты пообещали пожертвовать часть своего призового фонда из предстоящих турниров в Фонд кризисной помощи сообщества после урагана Хéléne.

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