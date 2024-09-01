Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиТолстый Скуп - отличный парень.

Известный вокалист хип-хопа, американский рэпер Фатман Скуп, скончался.

Недавно, после того как он был представлен в отличном здоровье, 53-летний мужчина упал во время выступления и später скончался. Этот неожиданный инцидент потряс музыкальную индустрию.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

- Известный вокалист хип-хопа, американский рэпер Фатман Скуп, скончался.

Известный рэпер Фэтмен Скуоп ушел из жизни в возрасте 53 лет после обморока на сцене во время концерта. "С огромной печалью и тяжёлым сердцем мы объявляем о кончине легендарного и иконического Фэтмена Скуопа", - заявили в заявлении его семьи. Его менеджмент подтвердил инцидент немецкому агентству прессы.

Он был источником радости в наших жизнях, неизменно поддерживая, проявляя несокрушимое мужество и храбрость, согласно заявлению семьи. "Фэтмен Скуоп был более чем выдающимся исполнителем; он был отцом, братом, дядей и любимым другом". В посте в Instagram его менеджмент почтила его "легендарный голос, заразительную энергию и захватывающую личность", которые оставили неизгладимый след в индустрии.

Исполнитель заболел на сцене в Коннектикуте в пятничный вечер, точная причина инцидента пока не раскрыта. За несколько дней до этого его менеджмент сообщал немецкому агентству прессы, что он был в отличном здоровье и хорошем настроении. Перед выступлением он выпил энергетический напиток, что было для него необычно.

Ключевая фигура в нью-йоркской хип-хоп-сцене 90-х

Фэтмен Скуоп был признан важной фигурой в хип-хоп-сцене 1990-х годов. Он стал знаменитым благодаря своим вкладам в хиты, такие как "Lose Control" Миси Эллиотт, выигравший Grammy, и "It's Like That" Марии Кэри. Его песня "Be Faithful" достигла вершины чартов в Великобритании и Ирландии. В последнее время Фэтмен Скуоп был постоянным гостем на телешоу.

Эллиот выразила свои соболезнования в X, отметив, что голос и энергия Фэтмена Скуопа вдохновляли танцы и радость в течение более двух десятилетий. Киара, соавтор "Lose Control", описала его как "одного из самых исключительных голосов в хип-хопе". "Я так благодарна, что смогла увидеть твою великолепие", - написала она в Instagram.

Другие хип-хоп иконы также почтили его в социальных сетях. "Я без слов", - сказал продюсер Тимбаленд в Instagram. Снуп Дог поставил плачущий смайлик. Квестлав поблагодарил Фэтмена Скуопа "за то, что он воплощал то, что хип-хоп действительно значит: забыть о своих проблемах, жить в настоящем и приглашать радость".

Несмотря на своё здоровье на сцене, влияние Фэтмена Скуопа на музыкальную индустрию было неоспоримым, как показали потоки почтительных отзывов от его коллег. Фэтмен Скуоп, известный своей заразительной энергией и легендарным голосом, будет сильно missed теми, кто знал его не только как великолепного исполнителя, но и как доброго человека, как описал его друзья и семья.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Томас женится на Ибице, как объявил Томас Готтшалок.
Общество

Томас женится на Ибице, как объявил Томас Готтшалок.

Томас и Карина, состоящие в отношениях уже пять лет, недавно обменялись клятвами mariage. Любимый артист поделился подробностями в Instagram и опубликовал несколько изображений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Саймон Ломейер снимает голых моделей и сам участвует в обнажении.
Общество

Саймон Ломейер снимает голых моделей и сам участвует в обнажении.

- Саймон Ломейер снимает голых моделей и сам участвует в обнажении. Легендарные фигуры в обнаженной фотографии, такие как Хельмут Ньютон, Питер Линдберг, Райан Макгинли и Юрген Теллер, навсегда повлияли на мой художественный путь. Я стремился выковать свою собственную нишу, отличную от их славных следов. Суть моего отличия заключается в том,

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Пять из шести жертв заложников были похищены во время музыкального фестиваля 'Нова' в пустыне Негев...
Политика

Израильские военные удерживают шесть погибших пленных; начало вакцинации в Газе

Раскрытие тела задержанных вызывает общественную не_COLOR:ed в Израиле, мобилизуя демонстрации против администрации Нетаньяху. Одновременно в секторе Газа commence масштабная вакцинация.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.
Главные темы

В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

К полудню в воскресенье около 25% имеющих право голоса жителей Саксонии участвовали в голосовании, как сообщили избирательные власти. Предварительная явка избирателей составляла 25,8%, по сравнению с 26,2% в 2019 году на выборах в лендтаг.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
Федеральные земли Германии

"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно