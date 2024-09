- Известный вокалист хип-хопа, американский рэпер Фатман Скуп, скончался.

Известный рэпер Фэтмен Скуоп ушел из жизни в возрасте 53 лет после обморока на сцене во время концерта. "С огромной печалью и тяжёлым сердцем мы объявляем о кончине легендарного и иконического Фэтмена Скуопа", - заявили в заявлении его семьи. Его менеджмент подтвердил инцидент немецкому агентству прессы.

Он был источником радости в наших жизнях, неизменно поддерживая, проявляя несокрушимое мужество и храбрость, согласно заявлению семьи. "Фэтмен Скуоп был более чем выдающимся исполнителем; он был отцом, братом, дядей и любимым другом". В посте в Instagram его менеджмент почтила его "легендарный голос, заразительную энергию и захватывающую личность", которые оставили неизгладимый след в индустрии.

Исполнитель заболел на сцене в Коннектикуте в пятничный вечер, точная причина инцидента пока не раскрыта. За несколько дней до этого его менеджмент сообщал немецкому агентству прессы, что он был в отличном здоровье и хорошем настроении. Перед выступлением он выпил энергетический напиток, что было для него необычно.

Ключевая фигура в нью-йоркской хип-хоп-сцене 90-х

Фэтмен Скуоп был признан важной фигурой в хип-хоп-сцене 1990-х годов. Он стал знаменитым благодаря своим вкладам в хиты, такие как "Lose Control" Миси Эллиотт, выигравший Grammy, и "It's Like That" Марии Кэри. Его песня "Be Faithful" достигла вершины чартов в Великобритании и Ирландии. В последнее время Фэтмен Скуоп был постоянным гостем на телешоу.

Эллиот выразила свои соболезнования в X, отметив, что голос и энергия Фэтмена Скуопа вдохновляли танцы и радость в течение более двух десятилетий. Киара, соавтор "Lose Control", описала его как "одного из самых исключительных голосов в хип-хопе". "Я так благодарна, что смогла увидеть твою великолепие", - написала она в Instagram.

Другие хип-хоп иконы также почтили его в социальных сетях. "Я без слов", - сказал продюсер Тимбаленд в Instagram. Снуп Дог поставил плачущий смайлик. Квестлав поблагодарил Фэтмена Скуопа "за то, что он воплощал то, что хип-хоп действительно значит: забыть о своих проблемах, жить в настоящем и приглашать радость".

Несмотря на своё здоровье на сцене, влияние Фэтмена Скуопа на музыкальную индустрию было неоспоримым, как показали потоки почтительных отзывов от его коллег. Фэтмен Скуоп, известный своей заразительной энергией и легендарным голосом, будет сильно missed теми, кто знал его не только как великолепного исполнителя, но и как доброго человека, как описал его друзья и семья.

Читайте также: