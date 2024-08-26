Известный тренер Свен-Горен Эриксон скончался.

Футбольное сообщество пребывает в глубокой скорби после кончины Свен-Горан Эрикссона. Уважаемый тренер скончался от рака, мужественно борясь с болезнью. Как сообщает его представитель Бьёрн Густавссон, он мирно скончался дома в окружении близких. На момент смерти Эрикссону было 76 лет.

Ранее в этом году Эрикссон объявил, что ему диагностировали рак поджелудочной железы в терминальной стадии и врачи дали ему не более года жизни. В результате он покинул пост спортивного директора в Карлстаде, Швеция.

В июле легендарный менеджер сборной Англии осуществил свою заветную мечту: он возглавил ФК Ливерпуль на один матч. В матче легенд он привел команду "красных" к победе со счетом 4:2 против легендарной команды Аякса из Амстердама. Перед матчем он простился с тогдашним менеджером Ливерпуля Юргеном Клоппом.

За свою блестящую карьеру тренера бывший защитник возглавлял клубы, такие как Бенфика Лиссабон, АС и Лацио Рим, и Манчестер Сити, а также национальные команды Англии, Мексики, Филиппин и Кот-д'Ивуара. Его тренерская карьера продолжалась более четырех десятилетий.

После известия о смерти Свен-Горан Эрикссона сообщество футболистов выразило соболезнования. Несмотря на борьбу с раком поджелудочной железы в терминальной стадии, Эрикссон продолжал демонстрировать свою любовь к спорту, возглавив команду легенд ФК Ливерпуль к победе в июле.

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