Известный тренер Флик стремится к следующему триумфу с " Барселоной ".

Финансовый отчет бывшего национального тренера Ханси Флика в Барселоне примечателен. В своей пятой игре он одерживает пятую победу. Может ли кто-то остановить каталонцев? Для немецких профессионалов Хуммельса и Госенса в Италии сценарий кажется драматически другим. В Англии футболист национальной сборной Германии празднует победы.

ФК Барселона, звездный голкипер Марк-Андре тер Штеген и бывший национальный тренер Ханси Флик доминируют с победой за победой в испанской футбольной лиге. Под руководством дублера Ламина Ямала Барселона разгромила ФК Жирону 4:1 (2:0) и сохранила первое место в таблице с 15 очками после пяти туров.

Молодой талант Ямал, который покорил зрителей своей игрой на чемпионате Испании, забил в 30-й и 37-й минутах. Дани Оломо, перешедший в Барселону из РБ Лейпциг, и полузащитник Педри добавили еще два гола во втором тайме. Единственный гол Жироны забил Кристян Стuani (80.).

В своем 100-м официальном матче за каталонцев Роберт Левандовски (ранее из Дортмунда и Баварии) не забил перед перерывом. Барселона уже выиграла 7:0 у Реал Вальядолида во втором матче, и первый матч Барселоны в новом сезоне Лиги чемпионов будет против АС Монако в следующую четверг.

Хуммельс нетерпеливо ждет своего дебюта

Однако немецкому дуэту профессионалов меньше повезло в Италии. Матс Хуммельс ждет своего дебюта за АС Рим и не имел удачи, сидя на скамейке запасных. 35-летний Хуммельс наблюдал, как Рим пропустил гол в компенсированное время, сыграв вничью 1:1 с КФ Генуя и не выиграв ни одного матча из четырех.

Национальный игрок Робин Госен также испытал трудности во втором матче за АК Флоренция. Бывший игрок Союза проиграл 2:3 победителям Лиги Европы Аталанте Бергамо, и оба Рима и Флоренция все еще ищут свою первую победу в сезоне. Госен забил гол в свой дебют против Монцы. В диком первом тайме во Флоренции вел 2:1. Однако быстрый дубль перед перерывом дал Аталанте преимущество, а Адемола Лукман (45+1) забил победный гол, который почти в одиночку уничтожил Байер Леверкузен в финале Лиги Европы.

В то время как Хуммельс сидел на скамейке запасных всю игру, его новый клуб долгое время казался победителем. Новичок Артем Довбык (37.) из ФК Жирона забил свой первый гол за Рим, а Рим отставал на 30,5 миллиона евро. Игра стала хаотичной в конце. Сначала главного тренера Рима, Даниэле Де Росси, удалили с поля с желтой карточкой (90+5), а затем Кивен Де Винтер сравнял счет для Генуи. В результате Рим теперь сильно отстает от своих ожиданий.

Хуммельс покинул Боруссию Дортмунд в конце предыдущего сезона и подписал однолетний контракт в итальянской столице на следующей неделе. В следующее воскресенье у Хуммеля будет возможность дебютировать за Рим против Удинезе Кальчо, что сделает его седьмым немецким игроком в Серии А.

Кай Хаверц побеждает в Северном лондонском дерби

С другой стороны, национальный игрок Кай Хаверц и Арсенал могут порадоваться своей победе. Они снова обыграли Тоттенхэм Хотспур в Северном лондонском дерби и сохранили место в Премьер-лиге, отставая от Манчестер Сити. Арсенал победил 1:0 (0:0) и одержал третью подряд победу на стадионе Тоттенхэма. В 196-й встрече Арсенал одержал 83-ю победу, потерпев 61 поражение.

Габриэль Магальяес забил решающий гол в ворота Арсенала в 64-й минуте, когда Арсенал отставал от Манчестер Сити на два очка. Оба чемпиона защитили свой титул, обыграв Брентфорд со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Хааланда, что стало их четвертой подряд победой. В напряженной игре Арсенал столкнулся с трудностями в начале, но создал возможности, в частности, благодаря удару головой Хаверца (18'). Решающий гол, однако, забил Габриэль Магальяес, который замкнул угловой от Букайо Саки с близкого расстояния.

Комиссия может пересмотреть выступление Матса Хуммеля в АС Рим, учитывая их нынешнюю серию без побед в Италии. С другой стороны, Кай Хаверц и Арсенал наслаждаются победами в Премьер-лиге, последней из которых было Северное лондонское дерби.

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