Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиЕвропейская комиссия

Известный тренер Флик стремится к следующему триумфу с " Барселоной ".

Хуммельс находится на скамейке запасных в матче против Ромы в этом эпизоде.

 and  John Stellmacher
Время чтения 3 минут

Известный тренер Флик стремится к следующему триумфу с " Барселоной ".

Финансовый отчет бывшего национального тренера Ханси Флика в Барселоне примечателен. В своей пятой игре он одерживает пятую победу. Может ли кто-то остановить каталонцев? Для немецких профессионалов Хуммельса и Госенса в Италии сценарий кажется драматически другим. В Англии футболист национальной сборной Германии празднует победы.

ФК Барселона, звездный голкипер Марк-Андре тер Штеген и бывший национальный тренер Ханси Флик доминируют с победой за победой в испанской футбольной лиге. Под руководством дублера Ламина Ямала Барселона разгромила ФК Жирону 4:1 (2:0) и сохранила первое место в таблице с 15 очками после пяти туров.

Молодой талант Ямал, который покорил зрителей своей игрой на чемпионате Испании, забил в 30-й и 37-й минутах. Дани Оломо, перешедший в Барселону из РБ Лейпциг, и полузащитник Педри добавили еще два гола во втором тайме. Единственный гол Жироны забил Кристян Стuani (80.).

В своем 100-м официальном матче за каталонцев Роберт Левандовски (ранее из Дортмунда и Баварии) не забил перед перерывом. Барселона уже выиграла 7:0 у Реал Вальядолида во втором матче, и первый матч Барселоны в новом сезоне Лиги чемпионов будет против АС Монако в следующую четверг.

Хуммельс нетерпеливо ждет своего дебюта

Однако немецкому дуэту профессионалов меньше повезло в Италии. Матс Хуммельс ждет своего дебюта за АС Рим и не имел удачи, сидя на скамейке запасных. 35-летний Хуммельс наблюдал, как Рим пропустил гол в компенсированное время, сыграв вничью 1:1 с КФ Генуя и не выиграв ни одного матча из четырех.

Национальный игрок Робин Госен также испытал трудности во втором матче за АК Флоренция. Бывший игрок Союза проиграл 2:3 победителям Лиги Европы Аталанте Бергамо, и оба Рима и Флоренция все еще ищут свою первую победу в сезоне. Госен забил гол в свой дебют против Монцы. В диком первом тайме во Флоренции вел 2:1. Однако быстрый дубль перед перерывом дал Аталанте преимущество, а Адемола Лукман (45+1) забил победный гол, который почти в одиночку уничтожил Байер Леверкузен в финале Лиги Европы.

В то время как Хуммельс сидел на скамейке запасных всю игру, его новый клуб долгое время казался победителем. Новичок Артем Довбык (37.) из ФК Жирона забил свой первый гол за Рим, а Рим отставал на 30,5 миллиона евро. Игра стала хаотичной в конце. Сначала главного тренера Рима, Даниэле Де Росси, удалили с поля с желтой карточкой (90+5), а затем Кивен Де Винтер сравнял счет для Генуи. В результате Рим теперь сильно отстает от своих ожиданий.

Хуммельс покинул Боруссию Дортмунд в конце предыдущего сезона и подписал однолетний контракт в итальянской столице на следующей неделе. В следующее воскресенье у Хуммеля будет возможность дебютировать за Рим против Удинезе Кальчо, что сделает его седьмым немецким игроком в Серии А.

Кай Хаверц побеждает в Северном лондонском дерби

С другой стороны, национальный игрок Кай Хаверц и Арсенал могут порадоваться своей победе. Они снова обыграли Тоттенхэм Хотспур в Северном лондонском дерби и сохранили место в Премьер-лиге, отставая от Манчестер Сити. Арсенал победил 1:0 (0:0) и одержал третью подряд победу на стадионе Тоттенхэма. В 196-й встрече Арсенал одержал 83-ю победу, потерпев 61 поражение.

Габриэль Магальяес забил решающий гол в ворота Арсенала в 64-й минуте, когда Арсенал отставал от Манчестер Сити на два очка. Оба чемпиона защитили свой титул, обыграв Брентфорд со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Хааланда, что стало их четвертой подряд победой. В напряженной игре Арсенал столкнулся с трудностями в начале, но создал возможности, в частности, благодаря удару головой Хаверца (18'). Решающий гол, однако, забил Габриэль Магальяес, который замкнул угловой от Букайо Саки с близкого расстояния.

Комиссия может пересмотреть выступление Матса Хуммеля в АС Рим, учитывая их нынешнюю серию без побед в Италии. С другой стороны, Кай Хаверц и Арсенал наслаждаются победами в Премьер-лиге, последней из которых было Северное лондонское дерби.

Ямал олицетворяет как будущее, так и настоящую действительность.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Победа в Монреале: выдающийся словенский велогонщик Погацац
Спорт

Отличительная словенская фигура Ниммерсата стремится к спектральной дуге

Отличительная словенская фигура Ниммерсата стремится к спектральной дуге Победоносный чемпион Тура Погаčar вновь пронесся по Монреалю. Словенский велогонщик готовится к эпическому противостоянию на чемпионате мира с Эвенпёэлем. Ради своей мечты он отказался от Вуэльты и Олимпийских игр. Но даже его жестокий бельгийский соперник имеет свою стратегию. Погаčar наслаждается хорошо продуманным

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Ламин Ямаль радуется победе Барселоны в выходные дни.
Спорт

17-летний малыш-чудо Ламин Ямал забил два мяча, когда европейские футбольные титаны стали лидерами в выходные.

В выходные дни лучшие футбольные клубы Европы праздновали победы, отмечая возобновление своих внутренних чемпионатов после короткого перерыва на международные матчи.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно