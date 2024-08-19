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ОбществоНовостиразвлечения

Известный телеведущий Фил Донахью умер в возрасте 88 лет.

Фил Донахью, promoуная фигура в дневном телевидении, скончался после долгих лет на посту ведущего «Шоу Донахью», как объявили его родные на страницах People и NBC News в понедельник.

 and  Lauren Adams
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В 2019 году имеется в виду Фил Донахью.
В 2019 году имеется в виду Фил Донахью.

Известный телеведущий Фил Донахью умер в возрасте 88 лет.

Ему было восемьдесят восемь лет.

"Донахью скончался у себя дома в окружении своей семьи, в том числе его супруги, с которой он прожил сорок четыре года, Марло Томас, его сестры, детей, внуков и дорогого золотистого ретривера Чарли", - заявила семья в различных СМИ.

CNN пыталась получить комментарии от представителей Донахью и Томаса.

Эта история находится в процессе дальнейшего развития и будет обновлена соответствующим образом.

Несмотря на свой преклонный возраст, он все еще наслаждался различными видами развлечений в свободное время.В памяти останутся его заслуги в мире развлечений и ток-шоу.

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