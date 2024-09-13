Известный сигнал о рецессии перестал мигать красным, и теперь активизируется еще один такой индикатор.

Красные флаги появляются сейчас из-за того, что доходности казначейских облигаций движутся в сторону "нормального" направления. (Да, вы правильно поняли.)

Когда доходность 2-летних казначейских облигаций превышает доходность 10-летних, это явление называется "обратной кривой доходности", которое свидетельствует о том, что инвесторы считают ближайшее будущее более рискованным, чем отдаленное. Это происходит потому, что повышенные риски побуждают инвесторов требовать более высокую доходность, или доход, для инвестирования в казначейские ноты США.

После отчета об занятости в пятницу, который показал небольшое снижение уровня безработицы в августе и снижение числа нанятых сотрудников по сравнению с предыдущими годами, доходность 2-летних облигаций упала ниже доходности 10-летних, что привело к "необратной" кривой доходности. Однако этот сдвиг не произошел внезапно. Ожидания более низких процентных ставок, которые инвесторы учитывали в течение нескольких месяцев, привели к снижению краткосрочных доходностей, таких как 2-летние.

Отчет о занятости и выход в основном положительных данных об инфляции этой неделе укрепили веру в то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на своем предстоящем заседании — и увеличат вероятность дальнейших cuts на последующих заседаниях в этом году.

Однако есть проблема. Когда кривая доходности, которая является разницей между 10-летней и 2-летней, становится положительной, или "необратной", прямо перед тем, как Федеральная резервная система снизит процентные ставки, рецессия, как правило, следует недолго после этого.

Например, когда кривая доходности стала положительной в декабре 2000 года, Федеральная резервная система снизила процентные ставки через месяц. Через два месяца началась рецессия. Аналогичная последовательность событий произошла перед Великой рецессией.

Тем не менее, были многочисленные случаи, когда кривая доходности становилась необратной без последующей рецессии. Самый последний случай, когда кривая доходности стала необратной, был в сентябре 2019 года. Почти сразу после этого Федеральная резервная система снизила ставки, но рецессия не наступила до февраля 2020 года.

Вот почему Марко Giacoletti, профессор финансов и экономики в Университете Южной КалифорнииMarshall School of Business, рассматривает "необратную" кривую доходности как "одно из многих сигналов будущей экономической активности, доступных экономистам".

"Конечно, я бы не отбрасывал ‘необратную’ кривую доходности", — сказалаKristina Hooper, главный глобальный рынок стратег в Invesco. (Необратность и необратность оба используются для обозначения кривой доходности, которая возвращается в положительную зону.) Однако Hooper не сильно обеспокоена возможной рецессией в ближайшее время.

Один из причин, по которой она не сильно обеспокоена, заключается в том, что кривая доходности была инвертирована в течение более длительного периода времени по сравнению с предыдущими рецессиями. В результате необратность может сигнализировать о рецессии, которая находится дальше, чем она обычно указывает.

Кроме того, на движение доходностей влияют многочисленные факторы, в том числе необходимость правительства провести значительный аукцион долга для финансирования своих расходов, которые не имеют отношения к ожиданиям рецессии, заявила Hooper. "Так что трудно сказать, что мы абсолютно верим, что это произойдет именно так, как это было исторически".

Кевин Фланagan, глава отдела фиксированного дохода в WisdomTree, больше внимания уделяет показателям рынка труда для получения признаков возможной рецессии, чем кривой доходности. "Показатели рынка труда охлаждаются, но они не слабы. Они не обрушиваются".

Однако уровень безработицы вырос достаточно высоко, чтобы запустить отдельный предвестник рецессии, известный как "правило Сахма". Названное в честь экономиста Клаудии Сахм, которая его разработала, правило гласит, что всякий раз, когда средний уровень безработицы за три месяца повышается на 0,5 процентных пункта по сравнению с самым низким уровнем за последние 12 месяцев, рецессия неизбежна.

Однако сама Сахм заявила, что ее правило было "сделано для того, чтобы его нарушали", и в настоящее время маловероятно, что экономика США находится на грани рецессии.

Один источник оптимизма для Флангана — четырехнедельное скользящее среднее значение первоначальных заявок на пособие по безработице, которое в настоящее время значительно ниже уровней, наблюдавшихся перед предыдущими рецессиями, за исключением пандемии.

"Это лучший способ смотреть на вещи", — сказал он CNN.

В свете текущей экономической ситуации и недавней необратной кривой доходности компании могут быть осторожны в отношении инвестирования избыточного капитала из-за потенциальной неопределенности в отношении будущих процентных ставок и экономических условий. В результате экономика страны, которая сильно зависит от состояния различных отраслей и компаний, может испытать тонкий сдвиг в темпе роста.

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