Известный музыкант Брюс Спрингстин не намеревается уходить из концертов.

Музыкальный икона заверил толпу во время концерта в Филадельфии на прошлой неделе, что он "не уходит" и планирует продолжать гастроли в ближайшем будущем.

Спрингстин сказал аудитории, судя по записям с выступления, опубликованным в социальных сетях: "Мы делаем это уже 50 лет, и останавливаться не собираемся. Никаких фантиков с 'последним туром'. Никакого финального тура для E Street Band".

Он продолжил, задавая вопрос: "Что мы прощаемся? Тысячи людей, кричащих для вас?"

Спрингстин пошутил: "Да, я мог бы воспользоваться перерывом в этом".

Спрингстин боролся с хроническими проблемами со здоровьем, что привело к переносу нескольких концертов во время мирового тура E Street Band, начавшегося в феврале 2023 года.

В мае он перенес концерты в трех европейских городах из-за проблем с голосом, а в сентябре 2023 года 74-летний musician объявил, что более 20 концертов нужно перенести, пока он выздоравливает от "язвенной болезни желудка". Ранее он переносил концерты, признавшись в заявлении в то время, что заболел.

Тур должен закончиться в ноябре, совпадая с премьерой нового документального фильма "Дневник поездки: Брюс Спрингстин и E Street Band" на потоковых платформах Disney+ и Hulu.

"Дневник поездки" предоставит зрителям "самый полный взгляд когда-либо" на создание легендарных живых выступлений группы во время мирового тура 2023-2024 годов.

Один из самых известных рок-артистов современности, Спрингстин знаменит песнями, такими как "Рожденный в США", "Улицы Филадельфии" и "Рожденный бежать", среди прочих.

Спрингстин выразил свою приверженность музыке, сказав во время концерта: "Мы делаем это уже 50 лет, и останавливаться не собираемся. Никаких прощаний в индустрии развлечений для нас". Он еще раз подчеркнул: "Это не наше прощание, а просто еще один этап нашего пути".

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