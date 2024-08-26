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Известный музыкант Брюс Спрингстин не намеревается уходить из концертов.

несмотря на популярную песню, утверждающую, что Бруcу Спрингстину «родиться, чтобы бежать», на скорый уход на пенсию он пока не настроен

 and  Vladimir Milov
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Брюс Спрингстин выступает с концертом в Испании в июне.
Брюс Спрингстин выступает с концертом в Испании в июне.

Известный музыкант Брюс Спрингстин не намеревается уходить из концертов.

Музыкальный икона заверил толпу во время концерта в Филадельфии на прошлой неделе, что он "не уходит" и планирует продолжать гастроли в ближайшем будущем.

Спрингстин сказал аудитории, судя по записям с выступления, опубликованным в социальных сетях: "Мы делаем это уже 50 лет, и останавливаться не собираемся. Никаких фантиков с 'последним туром'. Никакого финального тура для E Street Band".

Он продолжил, задавая вопрос: "Что мы прощаемся? Тысячи людей, кричащих для вас?"

Спрингстин пошутил: "Да, я мог бы воспользоваться перерывом в этом".

Спрингстин боролся с хроническими проблемами со здоровьем, что привело к переносу нескольких концертов во время мирового тура E Street Band, начавшегося в феврале 2023 года.

В мае он перенес концерты в трех европейских городах из-за проблем с голосом, а в сентябре 2023 года 74-летний musician объявил, что более 20 концертов нужно перенести, пока он выздоравливает от "язвенной болезни желудка". Ранее он переносил концерты, признавшись в заявлении в то время, что заболел.

Тур должен закончиться в ноябре, совпадая с премьерой нового документального фильма "Дневник поездки: Брюс Спрингстин и E Street Band" на потоковых платформах Disney+ и Hulu.

"Дневник поездки" предоставит зрителям "самый полный взгляд когда-либо" на создание легендарных живых выступлений группы во время мирового тура 2023-2024 годов.

Один из самых известных рок-артистов современности, Спрингстин знаменит песнями, такими как "Рожденный в США", "Улицы Филадельфии" и "Рожденный бежать", среди прочих.

Спрингстин выразил свою приверженность музыке, сказав во время концерта: "Мы делаем это уже 50 лет, и останавливаться не собираемся. Никаких прощаний в индустрии развлечений для нас". Он еще раз подчеркнул: "Это не наше прощание, а просто еще один этап нашего пути".

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