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Известный киноиконка Ален Делон скончался.

Известный актер-злодей Ален Делон оставил свой след в истории кино.currently, в возрасте 88 лет, уважаемый актер трагически ушел из жизни.

 and  Ksenia Johnson
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- Известный киноиконка Ален Делон скончался.

"Холодный обольститель" стал определяющей ролью для прославленного французского актера. Известный своими беспощадными действиями, он оставлял критиков и зрителей в восхищении. Согласно французскому новостному агентству AFP, он скончался в возрасте 88 лет, как подтвердили его трое детей.

"Ален Фабьен, Анушка, Антуан и Лобо (собака) скорбят о смерти своего отца", - заявили они коллективно. Он мирно скончался в своем доме в Дюши, окруженный своими тремя детьми и семьей.

"Холодный обольститель" становится иконой

За пять десятилетий обаятельный актер снялся в более чем 80 фильмах, в том числе в таких выдающихся произведениях, как "Только солнце было свидетелем", "Борсалино" и "Пантера". Его слава взлетела с "Холодным обольстителем", поставленным Жан-Пьером Мельвилем.

С этим 1967 годом криминальным триллером Делон закрепил свой образ беспощадного киллера и бесчувственного сердцееда, который очаровывает всех, но не любит никого: как гангстера в "Безмолвном, как ночь" (1963), как боксера в "Рокко и его братья" (1960), как ледяного соблазнителя в "Сицилийской семье" (1969) и как беспощадного убийцу в "Только солнце было свидетелем" (1960). Он еще больше укрепил свой образ в эротическом триллере "Бассейн" (1969) с Роми Шнайдер и "Пантере" (1985).

Делон, магнит для женщин

Делон также был магнитом для женщин. Его романтические приключения часто занимали колонки сплетен, особенно его отношения с Роми Шнайдер. После своего развода с голландской моделью Розали ван Бреемен в 2002 году Делон провел большую часть своего времени в одиночестве. Он провел свои последние годы в своем доме, приобретенном в 1971 году, Ла Брюлери, в центральной Франции. В 2019 году он был удостоен "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале за свой вклад в кино на протяжении всей жизни.

Весть о смерти легендарного актера Алена Делона опечалила людей по всему миру. Несмотря на его репутацию жестокого персонажа на экране, его дети рассказали, что он мирно скончался, окруженный близкими в Дюши.

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