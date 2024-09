Известный кантри-музыкант Крис Кристофферсон скончался.

Крис Кристофферсон вместо погружения в литературу выбрал работу уборщиком в звукозаписывающей компании, что стало началом его замечательного пути как певца, автора песен и звезды кантри. Этот пионер поэзии, к сожалению, скончался в возрасте 88 лет, окруженный своей любящей семьей.

Кристофферсона при жизни называли значительным певцом и автором песен кантри, с хитами вроде "Me and Bobby McGee" и актерскими триумфами наряду с Барброй Стрейзанд в "А звезда родилась". Он мирно скончался в своем доме на Мауи, Гавайи. Представитель семьи сообщил, что причина смерти не указана.

Кристофферсон был талантливым спортсменом с поэтической грацией, бывшим военным офицером и пилотом вертолета, который отказался от академической стипендии Родса и вместо этого стал уборщиком в Columbia Records, что в итоге оказалось мудрым карьерным решением. Он прославился как автор песен в Нашвилле, центре кантри-музыки, написав хиты вроде награжденной "Грэмми" "Help Me Make It Through the Night", "For the Good Times" и даже написав хит "Me and Bobby McGee" для своей бывшей подруги Джанис Джоплин.

В начале 1970-х Кристофферсон стал известен как артист с грубым, неотполированным баритоном и востребованным актером, снявшись с Барброй Стрейзанд в "А звезда родилась", фильме 1976 года, который получил tanto критические, как и коммерческие успехи. Мир признал Кристофферсона одним из величайших авторов песен всех времен; его композиции пели музыкальные иконы вроде Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Джоан Баез, Уилли Нельсона, Джанис Джоплин и Рэя Чарльза.

Кристофферсон родился 22 июня 1936 года в Браунсвилле, Техас, и часто переезжал из-за военной карьеры своего отца. После окончания Pomona College в Калифорнии, где Кристофферсон блистал в футболе и регби, он продолжил образование в Оксфордском университете на стипендию Родса и eventually joined the military. С исключительными талантами Кристофферсон окончил престижную Школу рейнджеров, освоил пилотирование вертолета и дослужился до звания капитана.

Уборщик в Columbia Records

В 1965 году Кристофферсону предложили преподавательскую должность в Военной академии США в Вест-Пойнте, Нью-Йорк - его страсть к поэзии Уильяма Блейка была очевидна - но он отказался от этой возможности и отправился в Нашвилл. Кристофферсон работал уборщиком в студии Columbia Records, что давало ему шанс предлагать свои песни самым горячим записывающимся звездам. Он также работал пилотом вертолета, перевозя персонал между нефтяными полями Луизианы и платформами для бурения в открытом море.

Во время своей работы Кристофферсон написал несколько из своих самых известных песен, таких как "Help Me Make It Through the Night", которую он утверждал, что написал на платформе для бурения. Одна из его самых смелых композиций вдохновила его приземлить свой вертолет на лужайке перед домом Джонни Кэша, хотя версия Кэша истории рассказывала о пьяном Кристофферсоне с кассетой и пивом. Кэш добился значительного успеха с меланхолической балладой Кристофферсона "Sunday Morning Coming Down".

Несмотря на свои академические достижения и военную карьеру, Кристофферсон нашел новое призвание в Columbia Records, где работал уборщиком. Эта скромная работа открыла для него уникальные возможности предлагать свои песни известным артистам.

