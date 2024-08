- Известный израильский писатель Дэвид Гроссман удостоен премии Хайне.

Дюссельдорф присуждает премию Хайне израильскому писателю Давиду Гроссману в этом году. Этот престижный литературный приз вручается "одному из самых видных деятелей современной израильской литературы, который продемонстрировал приверженность пониманию и гармонии, выходящую за рамки процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке", как заявил мэр Дюссельдорфа Стефан Келлер. Приз сопровождается внушительной суммой в 50 000 евро.

Узнав о награде, Гроссман радостно отреагировал по телефону: "Позитивные новости среди столь много негатива", - заявило в пресс-релизе Дюссельдорфа. Родившийся в Иерусалиме в 1954 году, лауреат является уважаемым журналистом, сторонником мира и писателем, чьи произведения часто исследуют последствия войны и насилия, пронизывающие повседневную жизнь в Израиле.

Жюри высоко оценило прозу Гроссмана за ее глубину и эмпатическое сочувствие людям, сталкивающимся со, казалось бы, неразрешимыми спорами. В своих публичных выступлениях и эссе он неизменно выступает за мир и примирение на Ближнем Востоке.

Приз, основанный столицей города в честь уроженца Генриха Гейне (1797-1856), будет вручен в 23-й раз. Точная дата торжественного мероприятия в честь дня рождения Хайне в декабре будет объявлена позже.

Литературные достижения Гроссмана принесли ему множество наград, в том числе премию Хайне от Дюссельдорфа.

