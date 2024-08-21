Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНаграды и награды

Известный израильский писатель Дэвид Гроссман удостоен премии Хайне.

Город Дюссельдорф почтил израильского писателя Давида Гроссмана престижной премией Гейне.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Давид Гроссман в настоящее время является одной из выдающихся литературных фигур.
Давид Гроссман в настоящее время является одной из выдающихся литературных фигур.

- Известный израильский писатель Дэвид Гроссман удостоен премии Хайне.

Дюссельдорф присуждает премию Хайне израильскому писателю Давиду Гроссману в этом году. Этот престижный литературный приз вручается "одному из самых видных деятелей современной израильской литературы, который продемонстрировал приверженность пониманию и гармонии, выходящую за рамки процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке", как заявил мэр Дюссельдорфа Стефан Келлер. Приз сопровождается внушительной суммой в 50 000 евро.

Узнав о награде, Гроссман радостно отреагировал по телефону: "Позитивные новости среди столь много негатива", - заявило в пресс-релизе Дюссельдорфа. Родившийся в Иерусалиме в 1954 году, лауреат является уважаемым журналистом, сторонником мира и писателем, чьи произведения часто исследуют последствия войны и насилия, пронизывающие повседневную жизнь в Израиле.

Жюри высоко оценило прозу Гроссмана за ее глубину и эмпатическое сочувствие людям, сталкивающимся со, казалось бы, неразрешимыми спорами. В своих публичных выступлениях и эссе он неизменно выступает за мир и примирение на Ближнем Востоке.

Приз, основанный столицей города в честь уроженца Генриха Гейне (1797-1856), будет вручен в 23-й раз. Точная дата торжественного мероприятия в честь дня рождения Хайне в декабре будет объявлена позже.

Литературные достижения Гроссмана принесли ему множество наград, в том числе премию Хайне от Дюссельдорфа. После объявления его победы Гроссман spoke about the importance of positive news, recognizing the relevance of [Awards and honours] in promoting peace and understanding.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Спустя семилетнее отсутствие, мелодии возвращаются в концертные залы замка Нойшванштайн.
Федеральные земли Германии

Музыкальное мероприятие в замке Нойшванштайн началось.

С chess 2015 года замок вновь открыл свои двери для музыкальных событий. Организатор introduces an innovative concept. Остаются на расписании четыре вечерних концерта с выступлениями оркестра и камерной музыки во дворике замка.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В начале нового сезона дебютировал присутствие Мануэля Цендера в клубе SC Магдебург
Федеральные земли Германии

В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах".

- В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах". Гандбол - Команда Бундеслиги SC Магдебург начала свой сезон товарищеским матчем против "ВФЛ Гуммерсбах", который финишировал шестым в прошлом сезоне. Магдебург одержал победу со счётом 33:30 (18:14). Лучшим бомбардиром Магдебурга стал датский игрок

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Из-за столкновения дерева с вышек передач региональное железнодорожное сообщение между Любеком и...
Федеральные земли Германии

Дерево рухнуло на электрическую линию, и следовало вновь очистить железнодорожные пути

Катастрофическое событие нарушает службу поездов: упавшее дерево删 опустило линию электропередачи между Любeckом и Рейнфельдом. Колея восстановлена для utilizations.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Лидер ХДС, Фридрих Мерц, однозначно заявляет: никакой коалиции с АФД.
Федеральные земли Германии

Мерц гарантирует: абсолютно никакого сотрудничества с AfD

На кампании по выборам в Тюрингии лидер ХДС Фридрих Мерц выступает против, заявляя: 'Мы не будем сотрудничать с АФД, которая в настоящее время лидирует в опросах'.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.
Политика

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев. Вслед за введением декрета в Венгрии, который лишает украинских беженцев основной защиты, множество украинцев рискуют лишиться жилья. Частные центры размещения беженцев начали выселять украинцев, как сообщает Помощь по миграции. В Коксе, к северу от Будапешта, под надзором полиции примерно

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Спустя семилетнее отсутствие, мелодии возвращаются в концертные залы замка Нойшванштайн.
Федеральные земли Германии

Музыкальное мероприятие в замке Нойшванштайн началось.

С chess 2015 года замок вновь открыл свои двери для музыкальных событий. Организатор introduces an innovative concept. Остаются на расписании четыре вечерних концерта с выступлениями оркестра и камерной музыки во дворике замка.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В начале нового сезона дебютировал присутствие Мануэля Цендера в клубе SC Магдебург
Федеральные земли Германии

В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах".

- В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах". Гандбол - Команда Бундеслиги SC Магдебург начала свой сезон товарищеским матчем против "ВФЛ Гуммерсбах", который финишировал шестым в прошлом сезоне. Магдебург одержал победу со счётом 33:30 (18:14). Лучшим бомбардиром Магдебурга стал датский игрок

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Причина смерти Ричарда Симмонса раскрыта.
Общество

Причина смерти Ричарда Симмонса раскрыта.

Причина смерти Ричарда Симмонса раскрыта. "Смерть Ричарда была трагической, являясь результатом осложнений после нескольких падений и сердечных заболеваний, которые также сыграли свою роль. Токсикологический анализ не выявил никаких вредных веществ, кроме назначенных Ричарду лекарств," - заявил Томас Эсте, спикер Симмонса, журналу People, ссылаясь на информацию, полученную от офиса

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно