Известный гандболист Йоханнес Биттер завершает свой выдающийся профессиональный путь.

Последний действующий член команды, выигравшей чемпионат мира 2007 года, завершает карьеру: Йоханнес Битер, герой-вратарь, блиставший в финале против Польши, закрывает занавес над своей 26-летней профессиональной карьерой в гандболе в возрасте 42 лет. Его клуб, HSV Hamburg, объявил об этом после возвращения вратарей Робина Хауга и Мохаммеда Эль-Тайяра после травм.

Битер признался, что чувствует горько-сладкую атмосферу этого дня, несмотря на то, что успел подготовиться. "Это сложный момент для меня, но сейчас, когда это происходит, все по-другому", - сказал он. Битер больше не будет доступен для замены в будущем, и HSV Hamburg планирует подписать финна Кнака в качестве своего третьего вратаря.

Последняя игра Битера была в матче DHB Pokal против действующих чемпионов THW Kiel 27-го числа, который закончился поражением 27-30. Он будет официально чествовать его клуб в последней домашней игре года, всего за несколько дней до Рождества, и выйдет на поле в последний раз.

"Йоги" Битер не планирует уходить из клуба. На своей нынешней должности вице-президента HSV Hamburg он уже принимал участие в победе в немецкой чемпионате в 2011 году и Лиге чемпионов в 2013 году. "Это был удивительный путь. Я испытал столько радости и выучил бесчисленные жизненные уроки. Гандбол сформировал меня таким, какой я есть", - сказал Битер, который представлял HSV Hamburg 650 раз в Бундеслиге и 175 раз в национальной команде.

Битер не единственный, кто завершает карьеру. На день раньше, капитан "Фючсе Берлин" Пауль Друкс был вынужден завершить свою карьеру из-за постоянной травмы колена в возрасте 29 лет. Несчастный полусредний и преданный член национальной команды был вынужден уйти на пенсию.

Спорт был значительной частью жизни Битера в течение многих лет. Он представлял HSV Hamburg 650 раз в Бундеслиге и 175 раз в национальной команде, демонстрируя свое мастерство в гандболе.

Уход Йоханнеса Битера и Пауля Друкса оставил заметную пустоту в мире спорта, особенно в гандболе.

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