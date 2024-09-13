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Известный футболист Таговайлоа в настоящее время восстанавливается после тревожной проблемы со здоровьем.

Биллс опережают Дольфинс в матче.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

Известный футболист Таговайлоа в настоящее время восстанавливается после тревожной проблемы со здоровьем.

Майами Долфинс потерпели существенное поражение в НФЛ, проиграв Баффало Билс 31-10 (24-10). Квотербек Туа Тагаовailoa, известный своим талантом, покинул игру из-за серьезной сотрясения мозга. Эта травма вызывает серьезную обеспокоенность в НФЛ, так как многие игроки столкнулись с долгосрочными последствиями после подобных ударов.

Выход Тагаовailоа из игры произошел в последние минуты третьего квартала после таранного захвата со стороны Дамара Хэмилтона из Баффало. До этого инцидента выступление Тагаовailоа было не впечатляющим, три из его пасов оказались в руках защиты Баффало. К сожалению, это была третья сотрясение мозга для Туа в его пятом сезоне в НФЛ.

24-летний бегущий назад Джеймс Кук из Билс показал выдающуюся игру. Он забил тачдаун после паса от Джоша Аллена, закрепив лидерство. Кроме того, он пробежал в энд зону соперника дважды во втором квартале, существенно способствуя преимуществу гостей 24-7. Кук в совокупности помог Билс установить рекорд франшизы по количеству тачдаунов, забитых в половине игры, с его впечатляющими тремя тачдаунами. Это достижение было достигнуто семерыми игроками Билс в целом, последним из которых был Айзея Маккензи в январе 2021 года против Долфинс.

Звездный ресивер Майами Тайрик Хилл провел относительно тихую игру. Он был целью семь раз, но поймал только три паса на общем расстоянии 24 ярда. Хилл недавно попал в новости после инцидента, произошедшего вскоре перед первой игрой сезона Долфинс, когда он был временно закован в наручники полицией. Полицейский, участвовавший в инциденте, был впоследствии приостановлен. Хилл признал, что мог действовать более соответствующим образом во время остановки на дороге. Следующим соперником Долфинс будут Сиэтл Сихокс, а Билс готовятся к матчу против Джексонвилл Джагуарс.

Отсутствие Тагаовailоа из-за сотрясения мозга особенно ощущалось в матче американского футбола Майами Долфинс, так как его замена не смогла сравниться с его талантом и лидерством. Несмотря на поражения команды, Долфинс продолжают сталкиваться с вызовами при управлении травмами головы, подчеркивая необходимость более строгих протоколов сотрясений мозга в НФЛ.

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