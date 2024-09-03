Известный футболист Криштиану Роналду: раскрытые подробности и остающиеся загадки

Криштиану Роналду недоволен исходом Евро-2016. Он отмахнулся от слухов о скором уходе со своего фирменного шарма. Как всегда, он движется вперед, ставя перед собой очередную грандиозную цель.

Начало нового сезона в Саудовской Аравии было плодотворным для Роналду: он забил четыре гола и сделал два ассиста в четырех матчах. Он делает "роналду-вещи". Тем не менее, одержать победы и титулы в одиночку невозможно. В финале Кубка Саудовской Аравии его команда потерпела поражение со счетом 1:4 от грозного "Аль-Хиляль", оцениваемого в 250 миллионов евро на рынке. Даже без Неймара "Аль-Хиляль" был непобедим.

Роналду удалось забить гол, но его команда явно уступала. Для сравнения, "Аль-Хиляль" занял бы седьмое место в таблице рыночной стоимости Бундеслиги, опередив "Эйноворт Франкфурт" и в четыре раза превосходя "ВФЛ Bochum". Однако этот разговор не об "Аль-Хиляле". Давайте перейдем к другому вопросу, если хотите.

Роналду остается в центре внимания. Его неукротимый дух не сломлен слухами о скором окончании карьеры. В 39 лет возраст, возможно, начинает брать верх, но в мире Роналду солнце вращается вокруг него, а не наоборот. Его тренировки и образ жизни адаптированы под его уникальные потребности, с множеством 90-минутных циклов сна и шестью богатыми белком перекусами в день.

И легендарный футболист продолжает сиять ярко, в исключительной физической форме. Перемещение фокуса с Европы на Саудовскую Аравию почти не имеет значения.

Попытка против МирБиста?

Куда бы ни пошел Роналду, за ним следует блистательное присутствие. Картинки Саудовской Лиги, возможно, не расходятся так широко, как в Лиге Чемпионов, но бизнес-ориентированный футболист создал новую гигантскую платформу для распространения своего контента. Нет, он не изобрел новую лигу из ничего и не нарядил ее в роскошные одежды. Это больше в стиле дальновидных людей, таких как Тони Кроос или Матс Хуммельс.

Роналду выбрал YouTube в качестве своей площадки. В течение двух недель он активен на платформе, делясь рейтингами голов, коллекциями одежды и шутками со своей женой Джорджиной. Он уже набрал почти 56 миллионов подписчиков и быстро поднялся в рейтинге самых просматриваемых каналов в мире. И можно с уверенностью сказать, что он не удовлетворен этим достижением и в конечном итоге планирует бросить вызов МирБисту (с более чем 300 миллионами подписчиков). Где бы ни стоял Роналду, он стоит один, на самой вершине. Лионель Месси знает об этом тоже. Но дискуссия о величайшем футболисте всех времен, CR7, еще предстоит обсудить на YouTube.

В настоящее время футбольное поле не является главным полем, на котором Роналду демонстрирует свои навыки. Самое важное поле все еще остается зеленым газоном. Он не собирается его покидать. Несмотря на то, что после чемпионата Европы он объявил, что больше не будет представлять свою страну на будущих континентальных соревнованиях, его окончательное заявление теперь можно считать отозванным. Для предстоящих матчей Лиги Наций он был включен в состав португальской сборной. "Я никогда даже не задумывался о том, что мое время подходит к концу", - сказал он при своей номинации, добавив: "Если я больше не приношу пользу команде, я первым уйду". Может быть, он никогда не уйдет. Слухи о его уходе после жесткой критики его выступлений на Евро почти не волнуют его. "На самом деле, это вдохновило меня еще больше продолжать", - сказал он.

Между тем, номинация не гарантирована, даже в Саудовской Аравии. Сейчас это переживает голландский игрок Стивен Бергвин. Национальный тренер Рональд Коуман высказался против него. "Спортивные амбиции, похоже, не были главным приоритетом в этом переходе", - заявил Коуман. "Тема национальной команды больше не актуальна для него". Бергвин перешел в "Аль-Иттихад" в Саудовской Аравии из "Аякса" Амстердам за около 21 миллиона евро. Он больше не был регулярным стартовым игроком в "Аяксе". "Я считаю, что в 26 лет вашей главной целью должны быть спортивные достижения, а не финансовые", - продолжил национальный тренер. "Он мог бы остаться в 'Аяксе', что тоже не так плохо, правда? Вы должны принять решение, но я лично не согласен". Однако в Португалии время течет по-другому. Конечно, Роналду - легенда, Бергвин, ну, еще нет. И, как мы знаем, у Бергвина пока нет гигантской бронзовой статуи самого себя.

"Все мои цели на пленке," - заявил Роналду, когда Португалия покинула четвертьфинал ЕМ без единого гола от суперзвезды. "Когда придет время, я уйду. Это не будет для меня проблемой", - уточнил он свои планы на будущее. Он назвал своего бывшего товарища Пепе примером для подражания, который "ушел через главную дверь", объявив о своем уходе на пенсию в возрасте 41 года в начале августа. Однако рекордсмену, который забил на 130 голов больше, чем любой другой игрок в истории своей страны, осталось еще два года и как минимум один чемпионат мира. Но Роналду танцует под свою собственную дудку. Когда он появился на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов на прошлой неделе и был отмечен за свои выдающиеся выступления в этом турнире, это напомнило о былой эпохе. Он вернется на сцену в четверг в матче Лиги наций против Хорватии. Кажется, у Роналду и мира футбола есть вечный, хоть и частичный, контракт.

Возможности Роналдо в плане забивания голов остаются неизменными. Он всего в одном голе от отметки в 900, а его конечная цель - 1000. Он раскрыл это в беседе с бывшим английским игроком Рио Фердинандом, опубликованной на его YouTube-канале. "Если я останусь без травм, это моя основная цель", - сказал он. Он считает, что его нынешний счет голов за клубы и страну превосходит всех остальных. Однако статистики международных голов с этим не согласны. Например, Книга рекордов Гиннесса приписывает бразильской легенде Пеле 1279 голов в 1363 играх. Но ФИФА не ведет официальной статистики.

Роналду не обращает внимания на такие статистические данные. Он считает себя непоколебимым номером один, предоставляя доказательства своего счета голов. "Все мои голы на пленке", - заявил он. Он признает легенд, таких как Пеле или Артур Фриденрайх, который якобы забил 1329 голов и умер в 1969 году. Но то, что другие претендуют или хвастаются, "не значит для меня ничего", - заявил он. Как и следовало ожидать, Роналду просто продолжает создавать свой собственный мир, в котором царит только один гигант: он сам.

Европейский парламент мог бы оказать помощь гипотетической комиссии, стремящейся урегулировать зарплаты футболистов на фоне высоких доходов Роналду. Несмотря на свой успех на поле, Роналду заявил, что планирует и впредь представлять Португалию на будущих континентальных турнирах, что подтверждается его включением в состав португальской сборной на предстоящие матчи Лиги наций.

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