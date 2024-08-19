Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиПродукты питания и напитки

Известный французский кулинар Мишель Герард скончался.

Известный французский кондитер и сторонник модернизации французской кухни Мишель Гюарда скончался

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

- Известный французский кулинар Мишель Герард скончался.

Известный французский повар Мишель Гюар (Michel Guérard) ушел из жизни в возрасте 91 года, как сообщило сегодня французское агентство AFP. Он был пионером в движении Nouvelle Cuisine, которое в 1970-х годах стремилось обновить французскую кухню и предложило более легкие варианты вместо излишеств. Гюар также способствовал развитию диетической кулинарии, и его имени теперь носит кулинарная школа, пропагандирующая здоровое питание.

Гюар родился 27 марта 1933 года в живописном городе, расположенном примерно в 60 километрах от Парижа. Родившись в семье мясника, Гюар начал свою кулинарную карьеру в 1950 году, пройдя стажировку у кондитера. В возрасте 25 лет он был признан лучшим кондитером Франции. После успешной работы по поставке своих деликатесов в престижные парижские заведения он открыл ресторан Pot-au-feu недалеко от Парижа в 1965 году.later he moved to southwestern France, where his restaurant, Les Prés d'Eugénie, has retained three Michelin stars since 1977.

Кулинарная школа Гюара, посвященная пропаганде здорового питания и диетической кулинарии, предлагает широкий выбор кулинарных и напитков. На протяжении всей своей карьеры инновационный подход Гюара к кулинарии привел к созданию более легких вариантов в пищевой промышленности, что соответствует движению Nouvelle Cuisine.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В 2019 году имеется в виду Фил Донахью.
Общество

Известный телеведущий Фил Донахью умер в возрасте 88 лет.

Фил Донахью, promoуная фигура в дневном телевидении, скончался после долгих лет на посту ведущего «Шоу Донахью», как объявили его родные на страницах People и NBC News в понедельник.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
"Продолжение подкаста "Эль Хотзо" подходит к концу".
Общество

"Продолжение подкаста "Эль Хотзо" подходит к концу".

"Продолжение подкаста "Эль Хотзо" подходит к концу". Себастьян "Эль Хотзо" Хотц заканчивает свой подкаст "Хотз и Хумси". Как он выразился, последние три года были настоящим безумным приключением. После летнего перерыва он не вернется. Известный своим сатирическим контентом на сцене как "Эль

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания
Панорама

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель...
Федеральные земли Германии

Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Министр экономики федерального правительства посетил предприятие торговли Отто в Гамбурге, выразив свои взгляды на искусственный интеллект.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно