Известный французский повар Мишель Гюар (Michel Guérard) ушел из жизни в возрасте 91 года, как сообщило сегодня французское агентство AFP. Он был пионером в движении Nouvelle Cuisine, которое в 1970-х годах стремилось обновить французскую кухню и предложило более легкие варианты вместо излишеств. Гюар также способствовал развитию диетической кулинарии, и его имени теперь носит кулинарная школа, пропагандирующая здоровое питание.

Гюар родился 27 марта 1933 года в живописном городе, расположенном примерно в 60 километрах от Парижа. Родившись в семье мясника, Гюар начал свою кулинарную карьеру в 1950 году, пройдя стажировку у кондитера. В возрасте 25 лет он был признан лучшим кондитером Франции. После успешной работы по поставке своих деликатесов в престижные парижские заведения он открыл ресторан Pot-au-feu недалеко от Парижа в 1965 году.later he moved to southwestern France, where his restaurant, Les Prés d'Eugénie, has retained three Michelin stars since 1977.

Кулинарная школа Гюара, посвященная пропаганде здорового питания и диетической кулинарии, предлагает широкий выбор кулинарных и напитков. На протяжении всей своей карьеры инновационный подход Гюара к кулинарии привел к созданию более легких вариантов в пищевой промышленности, что соответствует движению Nouvelle Cuisine.

