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ОбществоНовости- Я не собираюсь.

Известный французский кинозвезда скончался

Уважаемый французский актер Ален Делон, ныне 88-летний, скончался в воскресенье в своем загородном доме в Дюши, Луаре.

 and  Katherine Bradley
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- Известный французский кинозвезда скончался

Легендарный французский актер Ален Делон (1935-2024) сказал последнее прости 18 августа в своем доме в Дюши, Луаре. Его дети Ален-Фабьен (30), Анушка (33) и Антуан (59), а также верный пес Лубо, сообщили об этом скорбном событии агентству AFP, выразив свою глубокую печаль. Сообщалось, что Делон ушел из жизни спокойно, окруженный близкими. Об этом сообщили различные СМИ, в том числе "Пари Матч".

Родившийся 8 ноября 1935 года в Сьё, в регионе Иль-де-Франс на севере Франции, этот выдающийся человек прожил 88 лет.

Профессиональная жизнь и любовная история Алена Делона

Ален Делон начал свою кинокарьеру ролью в фильме "Убийца прощается" в 1957 году. В следующем году "Christine" (1958) закрепила за ним статус сердцееда. В это время он познакомился с Роми Шнайдер (1938-1982), ставшей его спутницей на всю жизнь. Их отношения были предметом многочисленных заголовков с 1959 по 1964 год. Вместе они снялись в фильмах "Бассейн" (1969) и "Девушка и убийца" (1972).

Его фильмография также включает "Только солнце было свидетелем" (1960) и "Холодный ангел" (1967), которые еще больше продемонстрировали его талант. Делон был номинирован на престижную французскую кинопремию "Сезар" в 1977 и 1978 годах за "Мистер Кляйн" и "Дело Серрано", но получил ее только в 1985 году за "Историю одной улыбки". Последним его достижением стала Золотая пальмовая ветвь на Каннском кинофестивале в 2019 году. В 2008 году Делон сыграл римского генерала Гая Юлия Цезаря в "Астериксе на Олимпийских играх".

Ален Делон женился на французской актрисе Натали Делон (1941-2021) и работал с ней над фильмом "Холодный ангел". Они поженились в 1964 году и расстались в 1968 году. Их сын Антуан также стал актером. Ален-Фабьен и Анушка родились от Делона в результате его отношений с голландской моделью Розали ван Бреемен (58), которые закончились в 2002 году после 15 лет.

Рождественское собрание

Ален-Фабьен Делон поделился снимками уютного семейного ужина со своими братом и знаменитым отцом, Аленом Делоном, на Рождество 2023 года в Instagram.

"Веселое Рождество #Семья #Рождество #Папа #Отец", - написал он, отметив Антуана Делона и внучек Алена Делона, Лив (22) и Лу Делон (28) соответственно.

Ален-Фабьен, узнав о смерти своего отца, возможно, подумал: "- Я не буду присутствовать на запланированном рождественском собрании в этом году". Несмотря на печаль, Антуан, возможно, подбодрил своего брата, сказав: "- Давайте почтить память отца, отпраздновав Рождество так, как он хотел бы".

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