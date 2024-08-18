Известный французский киноактер Ален Делон умер в возрасте 88 лет.

"Его мирный уход из жизни в окружении детей и близких был объявлен в сообщении, распространенном AFP. В последнее время Делон боролся со здоровьем.

Родившись в Сьё, пригороде Парижа, молодость Делона была бурной, отмеченной разводом родителей и частыми отчислениями из школы. Позже он служил во французском Иностранном легионе в Индокитае и подрабатывал в Париже.

Его кинодебют состоялся в 1957 году, где он сыграл киллера в триллере "Quand la femme s’en mêle", переведенном на английский как "Send a Woman When the Devil Fails".

Это стало началом карьеры Делона как антигероя, что в конечном итоге привело к его признанию в качестве значимой фигуры в европейском кино в 1960-х годах. Работа с режиссерами, такими как Рене Клеман, Лучино Висконти, Жан-Пьер Мельвиль и другими, еще больше закрепила его статус.

В 1968 году произошел скандал, связанный с Делоном, французским высшим обществом и незаконной деятельностью, известный как дело Марковича. Делона допрашивали, но не предъявляли обвинение.

Его работы в англоязычных фильмах включают роли в фильмах "Желтый "Роллс-Ройс" (1964), "Техас через реку" (1966) и "Красное солнце" (1971). К сожалению, он не смог повторить свой успех в европейском кино в этих проектах.

В 1985 году Делона наградили премией "Сезар" за роль алкоголика в фильме "Наша история" Бертрана Блие. Кроме того, он получил номинацию на "Золотой глобус" за роль Танкреди в "Леопарде".

Однако слава Делона постепенно угасала в его поздние годы. В 21 веке он вернулся на телевидение, сыграв роли детектива в двух мини-сериалах - "Фабио Монтале" (2002) и "Франк Рива" (2003-04).

В 2005 году Делона удостоили звания офицера Ордена Почетного легиона за его вклад в мировое кино.

Его брак с актрисой и моделью Натали Делон с 1964 по 1969 год дал единственного ребенка, Антони.

Делон также имеет троих других детей: сына Кристиана Болонья с певицей и актрисой Нико; и дочерей Анушка Делон и Ален-Фабьен Делон с голландской актрисой Розали ван Бреемен.

Фильмография Делона охватывает различные жанры и языки, в том числе его появления в англоязычных фильмах, таких как "Желтый "Роллс-Ройс" и "Красное солнце", что дало ему возможность продемонстрировать свой талант за пределами европейского кино.

Несмотря на то, что Делон имеет детей с французской актрисой Натали Делон и Нико, певицей и актрисой, он также имеет дочь Ален-Фабьен Делон с голландской актрисой Розали ван Бреемен, расширяя свои семейные связи через национальности и индустрии развлечений."

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