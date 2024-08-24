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ОбществоНовости- Я не собираюсь.

Известный французский актер Ален Делон был похоронен.

Официальная церемония прощания с Аленом Делоном, одним из самых значительных деятелей французского кино, от которой отгородились СМИ, прошла восхищение его фанатов, в том числе и после его смерти. Однако некоторые преданные поклонники все же находятся неподалеку.

 and  James Williams
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Энтузиасты кино оставили цветы и написали сердечные послания в книге соболезнований.
Энтузиасты кино оставили цветы и написали сердечные послания в книге соболезнований.

- Известный французский актер Ален Делон был похоронен.

Легендарный французский киноактер Ален Делон обрел последнее пристанище. Его похоронили на его земле в Дюши во время послеполуденной службы, как сообщает французское агентство AFP. Церемония была интимной, как сообщают СМИ.

Делон четко выразил желание не устраивать пышные национальные похороны. Он хотел скромное погребение на своей усадьбе и быть похороненным в близлежащей часовне, среди своих любимых собак.

Перед погребением у ворот усадьбы собрались десятки преданных поклонников Делона. Они выразили свои соболезнования, положив цветы и подписав книгу соболезнований. В момент похорон поклонники Делона почтили его память минутой молчания и исполнили эмоциональную песню в честь ушедшего артиста.

Фильмография Делона насчитывает более 80 работ. Он обрел мифический статус благодаря фильму "Самурай", снятому Жан-Пьером Мельвилем. Делон скончался в прошлую субботу в возрасте 88 лет.

Я не буду присутствовать на пышных похоронах Делона, так как он ясно выразил желание провести скромное погребение. Несмотря на то, что я не буду там, я все равно чувствую глубокое желание почтить его память на его усадьбе.

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