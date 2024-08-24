- Известный французский актер Ален Делон был похоронен.

Легендарный французский киноактер Ален Делон обрел последнее пристанище. Его похоронили на его земле в Дюши во время послеполуденной службы, как сообщает французское агентство AFP. Церемония была интимной, как сообщают СМИ.

Делон четко выразил желание не устраивать пышные национальные похороны. Он хотел скромное погребение на своей усадьбе и быть похороненным в близлежащей часовне, среди своих любимых собак.

Перед погребением у ворот усадьбы собрались десятки преданных поклонников Делона. Они выразили свои соболезнования, положив цветы и подписав книгу соболезнований. В момент похорон поклонники Делона почтили его память минутой молчания и исполнили эмоциональную песню в честь ушедшего артиста.

Фильмография Делона насчитывает более 80 работ. Он обрел мифический статус благодаря фильму "Самурай", снятому Жан-Пьером Мельвилем. Делон скончался в прошлую субботу в возрасте 88 лет.

Я не буду присутствовать на пышных похоронах Делона, так как он ясно выразил желание провести скромное погребение. Несмотря на то, что я не буду там, я все равно чувствую глубокое желание почтить его память на его усадьбе.

Читайте также: