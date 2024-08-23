- Известный фотограф Вернер Бокельберг скончался в возрасте 86 лет.

Вернер Бокельберг, знаменитый фотограф, известный своими снимками таких икон, как Пабло Пикассо, Уши Обермайер и Роми Шнайдер, скончался в Гамбурге в возрасте 86 лет. О его смерти, которая наступила накануне его 87-го дня рождения, сообщил член семьи, как сообщает "Фrankfurter Allgemeine Zeitung".

Родившийся в Бремене в 1937 году, Бокельберг провел десятилетия за объективом, начав свою карьеру в журнале "Stern" в 1962 году и работая там до 1972 года. После этого он занялся рекламной фотографией, участвуя в многочисленных значимых рекламных кампаниях. Его творческий путь пролегал через Гамбург, Париж и Нью-Йорк.

Среди его самых знаковых снимков - Пикассо в соломенной шляпе, Обермайер, излучающая свою свободную натуру на снимке 1968 года в коммуне с обнаженным торсом и дикими волосами, и элегантная Шнайдер в своем парижском жилище, которое он мастерски подготовил для репортажа.

За свою творческую карьеру Бокельберг проживал в различных городах, таких как Гамбург в 1960-х годах. Его работа в журнале "Stern" продолжалась два десятилетия, начиная с 1962 года.

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