- Известный фотограф Оливьеро Тоскани тяжело болен.

Легендарный итальянский фотограф Оливьеро Тоскани рассказал, что борется с серьезным заболеванием. Восьмидесятидвухлетний мастер открылся миланской ежедневной газете "Корriere della Sera", признавшись, что после срочной операции проходит нетрадиционное лечение с минимальными шансами на выздоровление. "Я, по сути, подопытный", - заявил Тоскани, известный во всем мире своими новаторскими рекламными кампаниями для итальянского бренда одежды Benetton в 1980-х годах.

Тоскани страдает от амилоидоза, который он описывает как "скопление белков в жизненно важных местах тела, блокирующих их и приводящих к гибели. Лекарства нет".

Фотографии, сопровождающие интервью, показывают значительную потерю веса Тоскани. Он подтвердил: "Я потерял около 40 кг за год. Я даже не могу наслаждаться вином: мой вкус изменился из-за лекарств".

Его заболевание было диагностировано летом, и он также заболел пневмонией и COVID-19 в октябре. "Я думаю, я на мгновение умер: я помню что-то туманное с яркими, галлюциногенными тонами".

Что касается его страха перед смертью, Тоскани ответил: "Нет, если это безболезненно. Кроме того, я прожил жизнь в избытке и роскоши. Я был баловнем судьбы. У меня никогда не было босса, и я никогда не получал зарплату. Я всегда был свободен".

Тоскани был главным фотографом Benetton в течение более чем десятилетия, прежде чем их пути разошлись. Он часто подвергался критике за свой выбор моделей - анорексички, больные СПИДом, осужденные преступники - за провокацию. После короткого воссоединения компания порвала с Тоскани в 2020 году. Он также широко выставлял свою работу в Германии.

Фотография Оливьеро Тоскани, опубликованная с интервью, показывает заметную потерю веса, отражающую его борьбу со здоровьем. Несмотря на болезнь, Тоскани поделился, что ему пришлось отказаться от своего любимого вина из-за влияния лекарств на его вкус.

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