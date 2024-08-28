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Известный фотограф Оливьеро Тоскани тяжело болен.

Олиvierо Тоскани, итальянец, ранее вызывал скандал провокационными изображениями для модного бренда. Несмотря на диагноз неизлечимого заболевания, он не выказывает никакого беспокойства при встрече со смертью.

 and  Michael Bootcampf
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- Известный фотограф Оливьеро Тоскани тяжело болен.

Легендарный итальянский фотограф Оливьеро Тоскани рассказал, что борется с серьезным заболеванием. Восьмидесятидвухлетний мастер открылся миланской ежедневной газете "Корriere della Sera", признавшись, что после срочной операции проходит нетрадиционное лечение с минимальными шансами на выздоровление. "Я, по сути, подопытный", - заявил Тоскани, известный во всем мире своими новаторскими рекламными кампаниями для итальянского бренда одежды Benetton в 1980-х годах.

Тоскани страдает от амилоидоза, который он описывает как "скопление белков в жизненно важных местах тела, блокирующих их и приводящих к гибели. Лекарства нет".

Фотографии, сопровождающие интервью, показывают значительную потерю веса Тоскани. Он подтвердил: "Я потерял около 40 кг за год. Я даже не могу наслаждаться вином: мой вкус изменился из-за лекарств".

Его заболевание было диагностировано летом, и он также заболел пневмонией и COVID-19 в октябре. "Я думаю, я на мгновение умер: я помню что-то туманное с яркими, галлюциногенными тонами".

Что касается его страха перед смертью, Тоскани ответил: "Нет, если это безболезненно. Кроме того, я прожил жизнь в избытке и роскоши. Я был баловнем судьбы. У меня никогда не было босса, и я никогда не получал зарплату. Я всегда был свободен".

Тоскани был главным фотографом Benetton в течение более чем десятилетия, прежде чем их пути разошлись. Он часто подвергался критике за свой выбор моделей - анорексички, больные СПИДом, осужденные преступники - за провокацию. После короткого воссоединения компания порвала с Тоскани в 2020 году. Он также широко выставлял свою работу в Германии.

Фотография Оливьеро Тоскани, опубликованная с интервью, показывает заметную потерю веса, отражающую его борьбу со здоровьем. Несмотря на болезнь, Тоскани поделился, что ему пришлось отказаться от своего любимого вина из-за влияния лекарств на его вкус.

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