Известный фигурист гонок на грунте Скотт Блумквист в возрасте 60 лет погибает в авиакатастрофе.

Маленький пропеллерный самолет, Piper J-3, врезался в амбар около 7:50 утра в пятницу, согласно отчету Федерального управления гражданской авиации. Этот раритетный самолет принадлежал Скотту Блумквисту и потерпел крушение на его семейной ферме, как сообщил друг семьи Рид Миллард.

Мэр округа Хокинс, Марк ДеВитт, позже подтвердил, что Блумквист погиб в пятничной катастрофе. ФАА и Национальный совет по безопасности на транспорте в настоящее время расследуют инцидент.

За свою блестящую карьеру Блумквист завоевал девять национальных чемпионатов и одержал более 600 побед в различных гоночных сериях с момента своего дебюта в 1980 году, как сообщается в World of Outlaws.

В 2002 году он был удостоен звания inductee Национального зала славы dirt late model.

Брайан Картер, генеральный директор World Racing Group, сказал: "Легендарный статус Скотта Блумквиста основывался не только на его достижениях на треке, но и на инновациях, которые он внес в индустрию dirt late model".

Блумквист сыграл значительную роль в возрождении World of Outlaws Late Models, позволив ему расцвести в его нынешнем виде. Его влияние также распространилось на преобразование гоночных треков и шасси за годы. ПаSSION Блумквиста к спорту и его новаторский дух будут сильно missed all, добавил Картер.

Блумквиста оплакивали в гоночном сообществе в день его смерти.

Четырехкратный чемпион NASCAR Cup Series и совладелец Stewart-Haas Racing Тони Стюарт назвал Блумквиста "одним из тех немногих" и одним из самых умных людей, которых он когда-либо встречал в мире dirt racing.

"Скотт Блумквист был одним из тех немногих, и он, вероятно, самый умный человек, которого я когда-либо встречал в сфере dirt racing", - заявил Стюарт. "Его навыки вождения соответствовали его инновационному подходу к созданию своих гоночных машин. Он был доминирующей силой на треке и вне его, с личностью столь же большой, как и его список достижений. Его отсутствие будет сильно missed".

Бывший гонщик NASCAR Клинт Боуер сокрушался: "Жаль слышать о смерти Скотта Блумквиста. Его история бесконечна! Его жизнь нельзя вместить в один фильм, для этого понадобится сериал".

После многочисленных побед и наград на протяжении своей карьеры Скотт Блумквист был известен своей страстью и новаторским духом в мире dirt late model racing. Его влияние на спорт и индустрию будет продолжено, пока гоночное сообщество оплакивает его уход.

Достижения Скотта Блумквиста на треке, в том числе девять национальных чемпионатов и более 600 побед, сделали его легендарной фигурой в спорте dirt late model racing.

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