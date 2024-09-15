Известный фигурант О'Мэлли испытывает неловкую неудачу во время чемпионского поединка.

Возвышенная куполообразная конструкция, Сфера, служила волшебным фоном для UFC 306. Однако для победителей Алексы Грассы и Шона О'Малли их титульные бои превратились в кошмар наяву.

UFC, знаменитая организация смешанных боевых искусств, стремилась установить новые рекорды в спортивных трансляциях на своем 306-м событии в новом, но знаковом арене Сфера. Завораживающая обстановка была идеальной для двух смен титулов, гарантируя длительное впечатление на зрителей.

Уникальная куполообразная форма Сферы придавала проектируемым изображениям необычайную эстетику, создавая очаровательную глубину, пародирующую 360-градусный кинотеатр, и добавляя шарм древнего римского атриума, который внезапно менял сцены, как фокусник. Драма усиливалась историческими сценами из цветной истории Мексики, которые сыграли важную роль в создании выдающегося события.

Все, что казалось мечтой в каждом представлении и входе бойца, превратилось в эталон неудачи для обоих чемпионов в ту роковую ночь. Главное событие Шона О'Малли против грозного Мераба Двалишвили оказалось его худшим кошмаром.

Победа Двалишвили над О'Малли

О'Малли начал сосредоточенно против быстрого Двалишвили, который неоднократно пытался сократить дистанцию. О'Малли концентрировался на ударах по корпусу, в то время как Двалишвили фокусировался на ударах по ногам. Вызовclinched round триумфально и иммобилизовал О'Малли против клетки. С того момента Двалишвили мастерски контролировал бой, в то время как О'Малли упорно защищался. Во втором раунде Двалишвили обеспечил еще одно взятие после уклонения от дикого апперкота от О'Малли. Он продолжил атаку, целясь коленями, локтями и головными ударами на видимо уставшего О'Малли. Двалишвили унизил О'Малли нежным поцелуем в голову - отчаянный акт сдачи. Перед звонком колокола Двалишвили решил сжалиться, приняв сильный удар от чемпиона.

Избегая поражения в третьем раунде, О'Малли едва избежал еще одного взятия. Однако Двалишвили наносил больше ударов в течение раунда. За каждый удар, который О'Малли удалось нанести, Двалишвили отвечал двумя. В следующем раунде Двалишвили воспользовался еще одним взятием, лишив О'Малли сил на земле. Двалишвили утвердил свое превосходство регулярными ударами, но постоянная активность О'Малли сорвала попытки грузина завершить бой.

Хотя О'Малли ненадолго расширил счетную карту мощным фронтальным ударом, который ошеломил Двалишвили, было уже слишком поздно, чтобы спасти матч. Двалишвили завоевал титул благодаря своему доминирующему выступлению, даже когда судьи посчитали бой близким.

Шевеченко возвращает титул

Домашний матч Алексы Грассы на "Noche UFC" в Лас-Вегасе закончился болезненным противостоянием. Вызов Валентина Шевченко продемонстрировала превосходящую стратегию во время их титульного боя в легчайшем весе. В первом раунде чемпион полагался на свою ударную технику, но Шевченко быстро ответила своим фирменным захватом. Несмотря на попытки Грассы минимизировать ущерб, она не смогла выдержать последовательные удары.

Та же стратегия повторилась в следующих раундах. Шевченко выполнила еще один захват, заняв выгодные позиции, нанося минимальные травмы. Грасса пыталась вывести Шевченко из равновесия с помощью попыток удержания, но в конечном итоге не смогла этого сделать.

Четвертый раунд пошел не так для чемпиона. Шевченко выполнила еще один захват. Грасса пыталась удушающий захват гильотины, но не смогла достаточно плотно затянуть его, позволив Шевченко выскользнуть. Шевченко ответила своими собственными попытками удержания, но также не смогла добиться удержания. Однако она оставила свой след. В последнем раунде Грасса боролась против наземной игры Шевченко. Оставшись без выбора, судьи объявили Шевченко победительницей, вернув ей титул.

Ударная техника Лопеса сорвала Ортегу

Схватка между Брайаном Ортегой и Диего Лопесом обещала определить нового претендента на титул, одновременно демонстрируя впечатляющее выступление. Ортега колебался в начале, с трудом сохраняя равновесие после сильных ударов. Обычно это сильные стороны Ортеги, но Лопес решил полагаться на свое превосходство в ударной технике.

Во втором раунде Лопес несомненно доминировал. Мощный двойной удар поколебал Ортегу. Лопес затем нанес впечатляющий удар ногой в голову, который Ортега удивительно выдержал. Позже Лопес отправил Ортегу на землю мощным ударом ноги, но решил не продолжать.

Ведя в счете, Лопес посвятил третий раунд консервации. Он принял больше ударов, но остался твердым. В последние секунды раунда Лопес отправил Ортегу на землю левым хуком. Ортега устоял, и матч перешел к судьям, которые присудили Лопесу ясную победу, выйдя в качестве потенциального претендента на титул.

UFC, организация смешанных боевых искусств, продемонстрировала разнообразных талантливых бойцов на UFC 306, в том числе Шона О'Малли и Алексу Грассу, которые оба соревнуются в смешанных боевых искусствах.

Несмотря на все их усилия, оба чемпиона, О'Малли и Грасса, столкнулись с вызовами в своих титульных защитах. О'Малли боролся с навыками борьбы Мераба Двалишвили, в то время как Грасса столкнулась с превосходящей ударной техникой и наземной игрой Валентины Шевченко.

Читайте также: