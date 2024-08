- Известный дисконт отменил все заказы

Озабоченность по поводу Феликса Джейна (29). Известный DJ, прославившийся в 2014 году благодаря ремиксу "Cheerleader", открылся в эмоциональном посте в Instagram. Джейн "молчал о своем плохом самочувствии" уже давно. Лишь обратившись за помощью к профессионалу, он понял "масштаб своего дискомфорта". В результате DJ сейчас "слишком хрупок, чтобы выступать".

Отмена всех выступлений Феликса Джейна

"Мне жаль разочаровывать вас, но я вынужден временно отменить все выступления", - продолжает Джейн. "Пришло время отдохнуть. Пришло время восстановиться". Ранее Джейн "тело и разум отправляли красные флаги". DJ должен был выступить на фестивале Heidepark в Солтау 1 сентября. Более поздние выступления в Франкфурте-на-Майне и на острове Ибица были запланированы на later в месяце.

Джейн получает поток поддержки в Instagram за свой эмоциональный пост. "Здоровье - это самое главное. Бери время", - гласит один комментарий, или: "Здоровье всегда должно быть на первом месте". Другой пользователь комментирует: "Бери время и возвращайся сильнее".

Принятие нового имени "Фи"

В апреле Джейн привлек внимание. DJ идентифицирует себя как небинарное. "Теперь я использую имя Фи, потому что я присоединился к небинарному сообществу и предпочитаю гендерно-нейтральное имя", - объяснил Джейн тогда в шоу "Sweet and Spicy". Музыкант также упомянул, что предпочитает небинарный местоимение "деи/ден" на немецком, соответствующее английскому "they/them".

"Из-за моего текущего состояния я не смогу выступить на запланированных выступлениях в Франкфурте-на-Майне и Ибице", - упоминает Джейн, придавая приоритет своему здоровью. " despite the cancellation, I'm reassured by the supportive messages, reminding me that 'I'm not going to neglect my well-being' in this tough time."

Читайте также: