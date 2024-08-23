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Известный деятель Эндрю Тейт вновь подвергся домашнему заключению.

Братья Тейт якобы плохо обращались и использовали молодых женщин. Их предстоящий суд проходил под особыми условиями. Новые расследования потенциально могут привести к более суровому обвинению.

 and  Anthony Ross
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Маркетинговый влиятель Эндрю Тейт вновь находится в заключении дома в Румынии, в то время как его...
Маркетинговый влиятель Эндрю Тейт вновь находится в заключении дома в Румынии, в то время как его брат Тристан пользуется свободой на определенных условиях (Архив).

- Известный деятель Эндрю Тейт вновь подвергся домашнему заключению.

Румынский суд вновь поместил под домашний арест британско-американского инфлюенсера Эндрю Тейта (37 лет), в то время как его брат Тристан (36 лет) был освобожден под определенными условиями после их недавнего повторного ареста. Об этом сообщил адвокат братьев, цитируя news.ro.

Тейты находятся под следствием в Румынии за принуждение женщин к участию в сексуально откровенных видео, предназначенных для коммерческого распространения. Их методы включают использование тактики "Ловелас" для обмана жертв. Первоначально они были арестованы в Бухаресте 30 декабря 2022 года вместе с двумя предполагаемыми сообщниками, а затем переведены под домашний арест через три месяца. С августа 2023 года им разрешается передвигаться по Румынии, но им запрещено покидать страну.

Расширенное расследование

Повторный арест Тейтов побудил специальную прокуратуру расширить расследование. Теперь они идентифицировали 34 женщины, которые заявили, что были вынуждены создавать порнографический контент братьями, в том числе 15-летнюю девочку.

Братья, как считается, заработали не менее $2,8 миллионов (€2,5 миллионов) на эксплуатации этих женщин. Прокуроры сейчас расследуют четырех дополнительных лиц, подозреваемых в оказании помощи Тейтам в их деятельности, вместо двух первоначальных. Братья решительно отрицают все обвинения.

Конфискованное имущество

До ареста власти изъяли 16 роскошных автомобилей и мотоцикл Тейтов, а также значительные суммы наличных денег из четырех резиденций в Бухаресте и его окрестностях. Прокурор предложил 30-дневный срок заключения для братьев, но судья отказался, сославшись на их безупречное соблюдение предыдущих решений суда, как сообщает news.ro.

В июне 2023 года братья и двое предполагаемых сообщников были обвинены в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной организации. Дата суда пока не назначена. Расширенное расследование может привести к новым обвинениям.

Эндрю Тейт, бывший кикбоксер, набрал огромную аудиторию в социальных сетях благодаря своей мизогинической риторике. Его брат Тристан помогал ему. Недавно они активно использовали платформы социальных сетей, в том числе продвигали расистские беспорядки в Великобритании.

Несмотря на домашний арест, румынский суд вновь арестовал Тейтов из-за новых доказательств. Несмотря на недавний арест, Эндрю Тейт остается под домашним арестом, в то время как его брат Тристан был освобожден под определенными условиями после отбывания срока в тюрьме.

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