Известный бродвейский артист Гэвин Крил, известный своими ролями в "Привет, Долли!" и "Официантка", умер в возрасте 48 лет.

Мэтт Полк, выступая от имени партнера Алекса Темпл-Уорда, подтвердил CNN, что Крийл скончался в понедельник в своей манхэттенской резиденции. Криел был выдающимся бродвейским актером, известным своей неудержимой страстью, рвением и неисчерпаемой энергией на сцене, а вне сцены посвящал время активизму и общественной деятельности.

Некролог, предоставленный Полком, описывал Криела следующим образом: "Прославленный бродвейский актер, его выступления на сцене излучали неудержимую живость, страсть и неиссякаемую энергию, а вне сцены он посвящал себя общественной деятельности и служению сообществу".

Криел был диагностирован редкой и агрессивной формой саркомы в июле 2024 года и проходил лечение в Memorial Sloan Kettering, согласно некрологу.

Дебютировав в роли Джимми Смита в постановке "Весьма современная Милли" в 2002 году, Криел дебютировал на Бродвее в роли, которая принесла ему первую номинацию на премию "Тони" в категории "Лучшая мужская роль в мюзикле". Известный своей универсальностью, он преуспел tanto в комедийных, так и в драматических ролях в многочисленных известных бродвейских и Вест-Энд постановках.

Криел получил вторую номинацию на премию "Тони" в 2009 году за роль Клода Хоппера Букowski в бродвейском ревю "Волосы". В 2014 году он выиграл премию "Оливер" за лучшую мужскую роль в мюзикле за роль Элдера Прайса в "Книге Мормона". В 2017 году он получил свою первую премию "Тони" за роль Корнелиуса Хакла в ревю "Hello, Dolly!" вместе с Бетт Мидлер и Дэвидом Хайдом Пирсом.

Во время своей речи при получении первой премии "Тони" Криел поблагодарил отдел музыкального театра своего альма-матер, Университета Мичигана, сказав, что его образование там "изменило мою жизнь навсегда".

Ханна Уэддингхэм, звезда "Тэда Лассо" и опытная театральная актриса, выразила свое потрясение от смерти Криела в понедельник в своем Инстаграме, написав: "Мое сердце болит за тебя tonight, дорогой друг. Я так глубоко опечалена тем, что ты ушел так рано. Я никогда не забуду тебя, пока жива".

Криел сыграл роль доктора Поматтера в бродвейской постановке "Ожидая" Сары Бэреilles в 2019 году и повторил эту роль на Вест-Энде в 2020 году. Его некролог называл Бэреилс его "друзья и творческим родственной душой".

Вместе Криел и Бэреилс сыграли в бродвейской постановке "В лес" Саймона и Джеймса Лапина в 2022 году.

Некролог закончился словами: "Гэвин прожил свою жизнь с радостью, этическим integrity, юмором, быстрой реакцией и элегантностью. Его сияющее присутствие и бескорыстная натура будут глубоко скучать всеми, кто знал и ценил его".

Криел пережил свою мать Нэнси Клеменс Криел, отца Джеймса Уильяма Криела, сестер Уорд и свою собаку Нину.

После своего памятного дебюта на Бродвее и номинации на премию "Тони" в "Весьма современной Милли" Криел продолжал блистать в различных развлекательных возможностях, давая зрителям бесконечное удовольствие. Несмотря на свою борьбу с саркомой и последующее лечение, он смог завоевать несколько наград и признание за свои выдающиеся выступления.

Отдавая дань уважения выдающимся вкладам Криела в мир развлечений, его давний друг и соратник Сара Бэреилс описала его как свою "творческую родственную душу".

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