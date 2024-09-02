- Известный агент разведки Хвальдимир найден мертвым в Норвегии.

Владимир, знаменитый морской млекопитающий, широко признанный во всем мире, впервые появился в 2019 году у берегов Норвегии, надев необычный ошейник. На этом ките-белухе был ярлык "Оборудование из Санкт-Петербурга", что породило слухи о том, что он является китом-шпионом России. У российского флота есть история обучения небольших китов.

Псевдоним с связью с Путиным

Хотя убедительных доказательств так и не появилось, кита впоследствии назвали H Vlad, сочетая норвежское слово "кит" и имя Путина. Грустные новости о смерти H Vlad пришли из Рогаланда, южная Норвегия, как сообщил ученый Себастьян Странд, который следил за китом некоторое время.

"К сожалению, он был найден мертвым сегодня", - сказал Странд NRK TV. "Нет серьезных ран, но необходим дальнейший осмотр". Фредрик Скарбёвик, морской координатор в порту Ставангера, также подтвердил смерть кита. Труп был перевезен на грузовик.

H Vlad любил общение с людьми

NRK сообщает, что мертвого кита нашли в субботу в бухте Рисавика в южной Норвегии двое рыбаков - отец и сын. Нет видимых внешних ран.

Акватический 007 завоевал сердца норвежцев своей дружелюбностью и любовью к общению с людьми. Он откликался на вызовы и резвился в воде, а также получал удовольствие от массажа своего сопла. Его известность возросла, когда он подобрал утонувший мобильный телефон со дна моря для фаната.

"Он был очень приспособлен к обществу людей", - сказал Странд. "Кажется, он провел значительную часть своей жизни в неволе". Предполагается, что H Vlad мог быть терапевтическим китом из российского учреждения, который каким-то образом оказался в Норвегии.

Ухудшение здоровья H Vlad

К сожалению, здоровье H Vlad ухудшилось в новом окружении, и он начал терять вес. Различные планы перемещения были в работе, но прежде чем они могли быть реализованы, он внезапно умер. "Это просто ужасно", - сказал Странд по телевидению. "Он казался в хорошем здоровии в пятницу, так что нам нужно выяснить причину такого внезапного ухудшения".

"Я в шоке", - добавил Странд. "Он радовал сердца многих людей в Норвегии".

Несмотря на слухи об шпионаже, нет никаких доказательств того, что H Vlad был вовлечен в шпионскую деятельность. Тем не менее, его любовь к общению с людьми и уникальные навыки, такие как подбор утонувшего мобильного телефона со дна моря, подпитывали спекуляции.

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