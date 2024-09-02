Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиШпионаж

Известный агент разведки Хвальдимир найден мертвым в Норвегии.

В 2019 году у побережья Норвегии был идентифицирован белуха. Из-за своего оборудования anfangs было предположено, что это российская шпионская китовая акула. Эта китовая акула, прозваннаяХвальдимир, была дружелюбна к людям. Недавно было обнаружено её тело.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Кашалот «Шпион», имеющий внушительные 4.2 метра в длину, ищет присутствие людей.
Кашалот «Шпион», имеющий внушительные 4.2 метра в длину, ищет присутствие людей.

- Известный агент разведки Хвальдимир найден мертвым в Норвегии.

Владимир, знаменитый морской млекопитающий, широко признанный во всем мире, впервые появился в 2019 году у берегов Норвегии, надев необычный ошейник. На этом ките-белухе был ярлык "Оборудование из Санкт-Петербурга", что породило слухи о том, что он является китом-шпионом России. У российского флота есть история обучения небольших китов.

Псевдоним с связью с Путиным

Хотя убедительных доказательств так и не появилось, кита впоследствии назвали H Vlad, сочетая норвежское слово "кит" и имя Путина. Грустные новости о смерти H Vlad пришли из Рогаланда, южная Норвегия, как сообщил ученый Себастьян Странд, который следил за китом некоторое время.

"К сожалению, он был найден мертвым сегодня", - сказал Странд NRK TV. "Нет серьезных ран, но необходим дальнейший осмотр". Фредрик Скарбёвик, морской координатор в порту Ставангера, также подтвердил смерть кита. Труп был перевезен на грузовик.

H Vlad любил общение с людьми

NRK сообщает, что мертвого кита нашли в субботу в бухте Рисавика в южной Норвегии двое рыбаков - отец и сын. Нет видимых внешних ран.

Акватический 007 завоевал сердца норвежцев своей дружелюбностью и любовью к общению с людьми. Он откликался на вызовы и резвился в воде, а также получал удовольствие от массажа своего сопла. Его известность возросла, когда он подобрал утонувший мобильный телефон со дна моря для фаната.

"Он был очень приспособлен к обществу людей", - сказал Странд. "Кажется, он провел значительную часть своей жизни в неволе". Предполагается, что H Vlad мог быть терапевтическим китом из российского учреждения, который каким-то образом оказался в Норвегии.

Ухудшение здоровья H Vlad

К сожалению, здоровье H Vlad ухудшилось в новом окружении, и он начал терять вес. Различные планы перемещения были в работе, но прежде чем они могли быть реализованы, он внезапно умер. "Это просто ужасно", - сказал Странд по телевидению. "Он казался в хорошем здоровии в пятницу, так что нам нужно выяснить причину такого внезапного ухудшения".

"Я в шоке", - добавил Странд. "Он радовал сердца многих людей в Норвегии".

Несмотря на слухи об шпионаже, нет никаких доказательств того, что H Vlad был вовлечен в шпионскую деятельность. Тем не менее, его любовь к общению с людьми и уникальные навыки, такие как подбор утонувшего мобильного телефона со дна моря, подпитывали спекуляции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тереза Фишер перенесла операцию на ногах
Панорама

Тереза Фишер перенесла операцию на ногах

В 2019 году Терезия Фишер появилась в «Новой Супермодели Германии», уже пройдя восемь процедур по увеличению размера на 14 сантиметров. Сообщается, что этот обширный хирургический путь подошёл к концу.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)
Панорама

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год) Ранним утром в станцию Сарштедта, город в Нижней Саксонии, были вызваны экстренные службы. По прибытии они обнаружили мужчину, предположительно около 61 года, в критическом состоянии с подозрением на ножевые ранения. К сожалению, он скончался на месте. Преступник все еще на

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Раньше на платформах социальных сетей подобные идиллические сцены часто встречались, часто неся...
Панорама

Машиностроить эмоциональную манипуляцию через ностальгические воспоминания

Воcстановление ностальгии популярно, в особенности на платформах социальных сетей. Изображения прошлого часто получают много лайков. Кроме того, в них часто ненавязчиво включен политический подтекст.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Предполагаемый преступник якобы осужден за неоднократное сексуальное믙зложение семи женщин.
Панорама

Незаконное сексуальное насилие и плен: тяжкое заключение для тренера по жизни

Незаконное сексуальное насилие и плен: тяжкое заключение для тренера по жизни 38-летний индивидуум, базирующийся в Южной Германии, ложно позиционировал себя как "коуч по жизни", в основном фокусируясь на помощи женщинам. Однако его истинной целью было установить доминирование и сексуально assault эти женщин. Власти подтвердили как минимум семь случаев

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Завтра — встреча с прессой по приглашению министра транспорта, Виссинга.
Экономика

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию.

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию. Германская железная дорога готовится к значительной трансформации, которая будет глубже, чем предполагалось ранее. Как выразился представитель правительства, "мы рассматриваем трехлетний процесс перестройки во всей компании". В кругах железнодорожной промышленности эта трансформация воспринимается как жесткая мера, внутренне известная как "Проект S3&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Тереза Фишер перенесла операцию на ногах
Панорама

Тереза Фишер перенесла операцию на ногах

В 2019 году Терезия Фишер появилась в «Новой Супермодели Германии», уже пройдя восемь процедур по увеличению размера на 14 сантиметров. Сообщается, что этот обширный хирургический путь подошёл к концу.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками
Политика

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками В ходе продолжающегося конфликта в Украине появляются слухи об использовании необычных видов оружия, таких как беспилотники-огнеметы. Распространяются сообщения о развертывании такого устройства, якобы поджигающего российские военные позиции и значительный участок леса. 18:09 Нидерландский премьер-министр представляет масштабный пакет помощи для Украины на

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно