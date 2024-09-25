Известная фигура стран Персидского залива питает привязанность к потенциальным холостякам.

Наконец-то подтверждено: Анне Менден больше не доступна, и её избранник не чужой для маленького экрана, особенно для поклонников реалити-шоу.

Анне Менден, известная своей ролью в "Гуд Zeiten, шлехтэ Зайтен" (ГЗСЗ), положила конец слухам о романе серией публикаций в Instagram, демонстрирующих её нового бойфренда. Энтузиасты реалити-шоу наверняка узнают это знакомое лицо: Густав Масурек, который появился в нескольких шоу.

Снимки влюбленных из их поездки – в том числе забавное видео, на котором они весело проводят время на пляже – добавляют романтику истории. Но настоящим доказательством служит откровенное видео, на котором Менден прыгает на руки к своему партнеру: подпись гласит: "Мой утешение и радость".

Густав Масурек стал известен благодаря своим участиям в шоу о свиданиях, таких как "Ди Бachelorette" и "Bachelor in Paradise". Анне Менден играет роль Эмили Хёфер в RTL-сериале ГЗСЗ уже два десятилетия.

Поздравления и пожелания

Помимо восторженных комментариев фанатов, Менден получает поздравления от своих коллег по ГЗСЗ. Кажется, актеры знали об этом некоторое время. Например, Нина Энсманн (играющая Джессику Райхелт) шутливо сказала: "Наконец-то я перестану невольно все испортить".

Феликс фон Яшерофф, брат Менден на экране, с энтузиазмом добавил: "Наконец-то я могу перестать держать рот на замке... Пора уже".

Фанаты тоже бурлят от возбуждения: "Какая замечательная неожиданность. Он по-прежнему один из самых обаятельных участников 'Bachelorette'. Шлю вам всю свою любовь и счастье", "Звезда ГЗСЗ встречает мусорное ТВ – кто бы мог подумать? Но разве это не мило?", "Вау... Никогда бы не подумал. Всего наилучшего вам обоим" – вот некоторые из поздравлений.

Продолжительность их романа остается загадкой. Однако, скорее всего, это не было несколько лет, поскольку Масурек поддерживал отношения с другой звездой реалити-шоу Каролиной Вагнер до мая 2022 года, и он появился в швейцарской версии "Bachelorette" в 2023 году.

Развлекательная ценность романа Анне Менден и Густава Масурека, скорее всего, возрастет, учитывая их совокупную популярность в мыльных операх и реалити-шоу. Коллеги Анне Менден по ГЗСЗ, такие как Нина Энсманн и Феликс фон Яшерофф, рады этой новости и делятся своей радостью в социальных сетях.

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