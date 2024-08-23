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Извержение вулкана в Исландии вызвало серию землетрясений

 and  Vladimir Milov
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Еще раз Исландия испытывает шестое по счету раздражение почвы с декабря.
Еще раз Исландия испытывает шестое по счету раздражение почвы с декабря.

Извержение вулкана в Исландии вызвало серию землетрясений

После нескольких десятилетий мира, Исландия в настоящее время столкнулась с увеличением сейсмической активности. За последние полгода в регионе произошло уже шестое извержение вулкана. Местные жители приспособились к этой новой ситуации.

На полуострове Рейкьянес в декабре произошло шестое извержение вулкана. Иcelandic Meteorological Office (IMO) объявило в полночь, что извержение началось в Суднхуксгигаро́де. Извержение началось в четверг в 21:26 по местному времени (23:26 по центральноевропейскому времени), после серии подземных толчков, в том числе одного магнитудой 4,0 по шкале Рихтера.

Визуальные кадры показали, как лава течет из трещины в земле, а дым поднимается в небо. ИMO изначально оценило длину трещины в 1,4 километра, но затем скорректировало оценку до 3,9 километра в течение 40 минут.

Близлежащая рыбацкая деревня Гриндавик была эвакуирована из-за вулканической активности, как и в предыдущих случаях. Процесс эвакуации проходит гладко, согласно заявлению главного полицейского Гриндавика, Ульфара Людвикссона. В настоящее время в Гриндавике по-прежнему проживает около 22-23 дома. Большинство из 4000 жителей города покинули свои дома в ноябре, но с тех пор вернулись только немногие.

Авиасообщение в Исландию и из Исландии не затронуто извержением вулкана, согласно заявлению оператора исландских аэропортов, Isavia. Всего два месяца назад извержение вулкана в юго-западной Исландии завершилось после трехнедельного периода. Текущее извержение является шестым на полуострове Рейкьянес с декабря.

Рейкьянес не знал извержений в течение 80 лет до первого случая в марте 2021 года. Последующие извержения произошли в августе 2022 года и июле и декабре 2023 года. Вулканологи считают, что в регионе начался новый период повышенной сейсмической активности.

Исландия может похвастаться 33 активными вулканическими системами - больше, чем в любом другом европейском регионе. Страна расположена на срединно-океаническом хребте, который отделяет евроазиатскую и североамериканскую тектонические плиты.

Иcelandic Meteorological Office (IMO) уведомило Комиссию об текущей вулканической активности в Рейкьянесе. В ответ Комиссия внимательно следит за ситуацией, чтобы гарантировать безопасность местных жителей и туристов.

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