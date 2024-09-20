Изучение ключевых элементов в третьей неделе регулярного сезона НФЛ

С тех пор как в 2020 году НФЛ перешла на формат плей-офф из 14 команд, 32 команды начинали сезон с результатом 0-2, и только 2 из них (6%) пробивались в плей-офф; это были Цинциннати Бенгалс в 2022 году и Хьюстон Тексанс в прошлом году.

Подходя к неделе 3 сезона НФЛ, вот пять аспектов, на которые стоит обратить внимание.

Ламар Джексон и Рейвенс остро нуждаются в победе в Техасе

Балтимор Рейвенс были ошеломлены дома Лас-Вегас Рэйдерс всего лишь в минувшее воскресенье со счетом 26-23, в результате чего они начали сезон с результатом 0-2.

Перед началом сезона Балтимор считался одним из фаворитов на победу в Супербоуле, но эти перспективы теперь под вопросом и находятся в реальной опасности после поражения от Рэйдерс. Исторический факт заключается в том, что ни одна команда не прошла в Супербоул, начав сезон с результатом 0-3.

После поражения главный тренер Джим Харбауэр заверил свою команду, что они оправятся от поражения от Рэйдерс, сказав: "Мы не будем определены тем, что все скажут, что мы плохие. Что сезон окончен после двух игр. Что об этом будут говорить, но они не здесь. Они не внутри. Никто внутри не скажет этого."

Однако расписание не оставляет Балтимора никакой поблажки, так как они отправляются в Арлингтон, Техас, чтобы встретиться с Даллас Ковбойз в воскресенье. Даллас потерпел тяжелое поражение со счетом 44-19 от Нового Орлеана Сэйнтс в неделю 2, будучи переигранным в процессе Дереком Карром и Альвином Камара.

Дак Прескотт и компания будут высоко мотивированы, чтобы избежать третьего подряд домашнего поражения, так как они потерпели два подряд поражения на стадионе AT&T, последнее из которых было тяжелое поражение от Грин-Бей Пэкерс в плей-офф в январе. Команда, которая проиграет в воскресенье, окажется под большим давлением, так как обе команды имели амбиции reaching the Super Bowl перед началом сезона.

Кто победит в матче "Кто там"?

После разгрома Каролина Пэнатерс в неделе 1, многие считали, что Сэйнтс больше не являются серьезными претендентами. Но после впечатляющей игры против Даллас Ковбойз в неделе 2, это мнение явно изменилось.

Дерек Карр играет, возможно, лучший футбол в своей карьере под руководством нового координатора нападения Клинта Кубайка. Сэйнтс забили в каждом из своих первых 15 владений этого сезона под руководством Карра, что является впечатляющим достижением.

"Эффективность, с которой он работает, действительно впечатляет, и это действительно возвращается к концу прошлого года", - сказал главный тренер Нового Орлеана Деннис Аллен. "Я думаю, он играет исключительно хорошо для нас, и нам нужно, чтобы он продолжал это делать."

В воскресенье Сэйнтс примут Филадельфию Иглз - которые потерпели обидное поражение от Атланты Фэлконс в последнюю минуту со счетом 22-21 - на Сuperdome, в атмосфере, которая наверняка будет электрической.

В настоящее время Сэйнтс все еще считаются аутсайдерами на победу в трофее Вайнштейна, с коэффициентом 26-1. Но если они смогут обыграть Иглз и продлить свою победную серию до 3-0, коэффициенты, скорее всего, значительно снизятся.

Дольфины будут полагаться на Скайлера Томпсона вместо Тау Таговаоа

Квотербек Тау Таговаоа официально был помещен в список травмированных резерва Майами Дольфинс во вторник после третьего диагностированного сотрясения мозга против Буффало Биллс на прошлой неделе. Он не сможет играть минимум в следующих четырех играх, с возможностью возвращения против Аризоны Кардиналс 27 октября.

В его отсутствие Дольфины начнут игру с квотербеком Скайлером Томпсоном в воскресенье против Сиэтла Сихокс. Томпсон, выбранный в седьмом раунде драфта 2022 года, не провел ни минуты на поле в сезоне 2023 года, но у него есть опыт, так как он начал три игры как новичок в 2022 году, в том числе поражение в плей-офф от Буффало Биллс.

Главный тренер Майами Майк МакДаниэл выразил уверенность в способности Томпсона выступить и возглавить команду, сказав: "Я думаю, его игра развивалась с тех пор, как у него была возможность сыграть в Национальной футбольной лиге. Я думаю, все его товарищи по команде могут почувствовать его команду и его рост, и я думаю, он собрал несколько победных футбольных матчей как новичок."

Может ли Махomes и Чифс продолжить доминирование в Атланте?

Патрик Махomes и Канзас-Сити Чифс смогли одержать напряженную победу со счетом 26-25 над Бэнгалс в очередной напряженной игре. Чифс теперь победили двух претендентов на титул АФК в сезоне в двух подряд неделях, закрепив свое положение фаворитами на победу в Супербоуле в третий раз подряд.

Однако основной бегущий назад Исайя Пачеко выбыл на длительный срок после того, как получил перелом фибulae в воскресной победе. Чтобы укрепить свою группу бегущих, Чифс подписали в свою тренировочную команду Кэрима Ханта, который был звездой команды в 2017 году.

Хант был уволен Чифс после того, как видео, на котором он пинает и толкает женщину в отеле в Кливленде, появилось в 2018 году, после чего он присоединился к Кливленд Браунс на следующие пять сезонов.

Чифс отправятся в Атланту для своей игры в неделе 3 против Фэлконс, где Махомус сыграет свою первую игру в городе, а Фэлконс набирают обороты после победы над Иглз в понедельник ночью в матче "Понедельника".

Может ли квотербек Атланты Фэлконс Мэтт Райан, который в прошлом подвергался критике за свою игру в матчах высокого уровня, превзойти Патрика Махомуса в матче "Воскресной ночи" этой недели?

Тренер Рахим Моррис заявил, что победа в конце матча против "Филадельфии" подняла моральный дух команды.

"Для меня это не так эмоционально, как для некоторых игроков, но для некоторых это разжигает веру в них", - сказал Моррис журналистам.

"Мы часто об этом говорим, но когда игроки действительно это выполняют и претворяют в жизнь, это что-то, что просто вдохновляет этих ребят. Они начинают верить, что могут добиться всего в любой момент, как они продемонстрировали прошлой ночью.

"Для нас я всегда ношу эту веру в них, но когда они могут выйти и продемонстрировать это самим себе и сделать это сами, я думаю, это немного более значимо, когда эти ребята делают это вместе и так, как они сделали это прошлой ночью".

Фанаты, присутствующие на матче в Mercedes-Benz Stadium в воскресенье, получат бесплатную еду, так как команда празднует вхождение владельца Артура Бланка в Зал славы команды.

Бланк известен своим решением сохранить доступные цены на закуски, поэтому в его честь каждый фанат, даже те, кто болеет за "Чифс" (и, возможно, за Тейлор Свифт?), получит два бесплатных хот-дога, два пакета бесплатных чипсов и неограниченное количество Coca-Cola в сувенирном стакане.

Двойной понедельник

В понедельник вечером зрители увидят первый в сезоне 2024 года двойной вечерний матч.

Сначала "Бills" сыграют против "Jacksonville Jaguars", а затем "Bengals" сыграют против "Washington Commanders".

Это первый из четырех двойных вечерних матчей в этом сезоне, после того как Disney увеличила количество матчей в своем последнем соглашении о медиаправах с 17 до 23.

В следующий понедельник также будет двойной матч, в котором "Dolphins" примут "Tennessee Titans", а "Detroit Lions" примут "Seattle Seahawks".

После плохого старта сезона матчи в понедельник имеют особое значение для "Jaguars" и "Bengals".

Полное расписание матчей 3-й недели

В гостях vs. дома

Четверг

Нью-Ингленд Пэтриотс (1-1) @ Нью-Йорк Джетс (1-1) – 8:15 п.м. ET

Воскресенье

Нью-Йорк Джайентс (0-2) @ Кливленд Браунс (1-1) – 1:00 п.м. ET

Чикаго Беарс (1-1) @ Индианаполис Колтс (0-2) – 1:00 п.м. ET

Хьюстон Тексанс (2-0) @ Миннесота Вайкингс (2-0) – 1:00 п.м. ET

Филадельфия Иглз (1-1) @ Нью-Орлеан Сэйнтс (2-0) – 1:00 п.м. ET

Лос-Анджелес Чарджерс (2-0) @ Питтсбург Стилерс (2-0) – 1:00 п.м. ET

Денвер Бронкос (0-2) @ Тампа-Бэй Бакканирс (2-0) – 1:00 п.м. ET

Грин-Бей Пэкерс (1-1) @ Теннесси Тайтенс (0-2) – 1:00 п.м. ET

Каролина Пэнтерс (0-2) @ Лас-Вегас Рэйдерс (1-1) – 4:05 п.м. ET

Майами Долфинс (1-1) @ Сиэтл Сихокс (2-0) – 4:05 п.м. ET

Детройт Лайонс (1-1) @ Аризона Кардиналс (1-1) – 4:25 п.м. ET

Балтимор Рэйвенс (0-2) @ Даллас Ковбойс (1-1) – 4:25 п.м. ET

Сан-Франциско Форти-Найнэрс (1-1) @ Лос-Анджелес Рэмс (0-2) – 4:25 п.м. ET

Канзас-Сити Чифс (2-0) @ Атланта Фэлконс (1-1) – 8:20 п.м. ET

Понедельник

Джексонвилл Джагуарс (0-2) @ Баффало Биллс (2-0) – 7:30 п.м. ET

Вашингтон Коммандерс (1-1) @ Цинциннати Бенгалс (0-2) – 8:15 п.м. ET

После разочаровывающего начала сезона с результатом 0-2 главный тренер Балтимора Рэйвенс Джим Харбауэр подчеркнул важность возвращения в матче против Даллас Ковбойс. Несмотря на поражение "Далласа" в Week 2, обе команды надеются переломить ход своего сезона в предстоящем матче.

Кроме футбола, фанаты, присутствующие на матче Атланты Фэлконс в Mercedes-Benz Stadium, будут угощены бесплатной едой в честь вхождения владельца Артура Бланка в Зал славы команды.

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