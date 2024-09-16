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КультураНовостиRTLplus

Изучаете, если обаяние холостяка является исключительно всепоглощающим?

 and  Yaroslav Smith
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Изучаете, если обаяние холостяка является исключительно всепоглощающим?

Вместо неожиданного прощания и двух событийных групповых встреч, тихие разговоры вызывают волнение в романтической сфере "Холостячки". Становится ли Эмма и Ферри ближе, чем ожидалось? И кто распускает слухи о паре за их спиной?

Макс или Маркус? Маркус или Макс? После жаркого сексуального теста Холостячка оказывается в затруднительном положении. Стелла тщательно вспоминает свои впечатления. С кем из них у нее больше совпадает? После минуты колебаний Холостячка дает розу Маркусу.

Разочарованный Макс с трудом понимает, что происходит, и уходит, расстроенный. Рыдающая Стелла говорит: "Я просто стояла там, не зная, что сказать". Уход Макса вызывает волну недоверия в вилле. "Какая жестокая игра это?" - эхом отдается в саду. Только победитель сексуального теста, Маркус, улыбается, исследуя виллу.

Бутылочное послание в бассейне предлагает желанное отвлечение. Первая групповая дата на горизонте. Луна, Лейла, Мартин, Мусти, Ферри и Эрик радостно кричат, так как были выбраны для очаровательного послеполуденного отдыха на роскошном катамаране. Роскошное судно не оставляет желать лучшего: большой бассейн, огромные декоративные деревья и мягкие зоны отдыха, способствующие легкому общению. Однако эксцентричный Мусти выделяется, будучи слишком напористым и его загадочные романтические взгляды, а также посредственные навыки диджея не нравятся Холостячке и группе.

С другой стороны, энтузиаст фитнеса Мартин производит неизгладимое впечатление. Бывший элитный солдат и "Чемпион мира по Hyrox" 2023 года привлекает внимание Холостячки, получая частный мотоцикл на водяном скутере с Стеллой на закате.

На уединенном берегу Мартин и Стелла сближаются, но не целуются: "Я хотела поцеловать его, есть физическое влечение", - признается Холостячка. Мартин предпочитает терпение: "Мы подождем этого момента", - улыбается блондин с голубыми глазами.

Вернувшись в виллу, Ферри и Эмма заняты разными заботами. Вместо своей связи со Стеллой их отношения сталкиваются с растущими проблемами. Корень проблемы? Завистливые шепотки неизвестных источников. Источник остается неопознанным, подпитывая подозрения: "Я вижу Джана за этим", - бормочет Ферри Аюну.

Ферри в тумане

После другой групповой даты, где Джан, Девин, Акусуа, Маркус и Аюна демонстрируют свои навыки поиска сокровищ, Холостячка принимает решение. Амбициозная Аюна кажется немного интенсивной в критическом замечании Стеллы: "В ней есть что-то, но я не могу представить серьезные отношения с ней", - признается Холостячка. Девин также надеется привлечь внимание Стеллы, но его застенчивость мешает ему во время тройного свидания с Джаном и Холостячкой.

Между тем, фитиль Ферри продолжает гореть. Исключенный один теряет контроль в вилле. "Я сбит с толку!" - кричит амбициозный рэпер, предвкушая возвращение Джана и компании ("Я сегодня с тобой разберусь, брат!"). Найдет ли Ферри силу, чтобы взять себя в руки? Или Революционный Ферри превратится в уход Ферри? И что насчет Девина и Джана? Будет ли их тройное свидание отрицательно сказаться на одном или обоих мужчинах? Так много вопросов...

Напряжение между Ферри и Эммой растет, а шепотки зависти вызывают раздор в их отношениях. Эти неблагоприятные слухи исходят от неизвестных источников, вызывая подозрения в группе. (Ферри в тумане)

В разгар этой драмы RTLplus транслирует сегмент о текущих событиях на "Холостячке", вызывая интерес и волнение зрителей. (Ферри в тумане)

Встреча Мартина и Эллы в потрясающих пейзажах

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