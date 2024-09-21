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Изможденные футболисты участвуют в трудовой акции

 and  Carmen Simpson
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Родри оценивает, что из-за нового формата Лиги чемпионов и преобразившегося Клубного чемпионата...
Родри оценивает, что из-за нового формата Лиги чемпионов и преобразившегося Клубного чемпионата мира он может принять участие примерно в 70-80 матчах.

Изможденные футболисты участвуют в трудовой акции

После матча-открытия Лиги чемпионов Винсент Компани, Хави Алонсо и Нури Шахин выразили обеспокоенность избыточной нагрузкой на игроков. Даже полузащитник Манчестер Сити Родри предложил провести забастовку, получив поддержку своего тренера.

Для Шахина это означает "истекающее время", Компани настаивает на ограниченном количестве матчей, а Алонсо даже выступает за участие профессиональных игроков в принятии решений. После первого матча в переформатированной Лиге чемпионов возобновились жалобы на возрастающее давление на игроков. Забастовка, подобная той, которую предложил Родри, также рассматривается.

"Если игроки говорят о забастовках, это значит, что 'время истекает'", - прокомментировал Шахин, ссылаясь на давние опасения своих коллег Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы: "Юрген и Пеп жаловались на это годами, и ничего не изменилось. Я чувствую, что чем больше мы об этом говорим, тем больше мы играем".

Родри заявил, что ему придется сыграть "около 70 или 80 матчей" из-за нового формата Лиги чемпионов и перестроенного Клубного чемпионата мира. Гвардиола поддержал позицию своего воспитанника в пятницу, признав, что забастовка возможна. "Игроки говорят об этом по всему миру, посмотрим", - сказал менеджер Сити.

"Для меня это было бы около 40-50 матчей", - объяснил Родри, считая, что больше - это уже ухудшение качества. Компани, тренер Баварии, согласился. "Как игрок, я уже выступал за ограничение числа матчей, которые должен сыграть игрок", - сказал бельгиец.

Во время своей активной игровой карьеры в Манчестер Сити Компани отметил, что проблема стала очевидной, особенно учитывая обязательства в национальной сборной. "Это 75, 80 матчей. Это почти невозможно". Кажется разумным установить максимальное число матчей в таких обстоятельствах.

Алонсо разделяет подобную точку зрения. Игроки должны участвовать в принятии решений о количестве матчей, считает испанский тренер: "Они должны быть частью этих решений. Мы хотим видеть высококачественный футбол". Близится ли забастовка? "Родри имеет полное право на эту точку зрения", - признал Алонсо.

Однако не все разделяют подобное мнение. "Я наслаждаюсь многочисленными матчами в середине недели. Я не вижу максимального числа", - заявил Раум из Лейпцига. Швейцарский институт CIES опубликовал исследование, не выявившее признаков увеличения усталости игроков. Согласно исследованию, изучавшему топ-50 исполнителей по совокупному числу минут за сезон, "общая тенденция за последние три сезона по сравнению с любым трехлетним периодом с 1999/2000 года указывает на дальнейшее снижение".

Но протест достаточно громок - во всех крупных футбольных странах. Вратарь Ливерпуля Алиссон Бекера был одним из ведущих голосов, выразив недовольство многочисленными появлениями перед матчем Лиги чемпионов против АК Милан на этой неделе. В конечном итоге травма бедраставила его участие в последующем матче против Борнмута неопределенным.

В ответ на обеспокоенность Винсента Компани и других футболисты рассматривают возможность забастовки, чтобы снизить избыточную нагрузку матчей. Родри, полузащитник Манчестер Сити, считает, что новый формат Лиги чемпионов и Клубный чемпионат мира потребуют от него сыграть около 70-80 матчей, что, по его мнению, существенно повлияет на качество.

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