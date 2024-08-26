- Измененный подход к корректировке работы в тоннеле Ридервальд

Для спорного и грядущего туннеля Ридераль в Франкфурте необходим еще один этап планирования. "Пересмотр, предложенный Федеральным управлением автодорог (Западный отдел, Франкфуртское бюро), преследует цель получить разрешение на исключение в соответствии с законами о защите дикой природы", - заявил ответственный правительственный орган в Дармштадте.

В рамках начавшихся в 2022 году строительных работ был вырублен участок леса Фетхенхаймер площадью примерно 3 гектара. Планируемый маршрут А66 для будущего туннельного соединения проходит через эту территорию.

Меры защиты для вида жука

Перед вырубкой "было обнаружено третьестепенное свидетельство наличия европейского защищенного вида жука 'Хельдбок' на affected forest section и было подтверждено экспертным мнением", - сообщается. В результате Федеральное управление автодорог первоначально решило не полностью вырубать участок и сохранило определенные зоны деревьев, а также приняло другие защитные меры.

Согласно правительственному органу, теперь необходимо получить разрешение на исключение в соответствии с законами о защите дикой природы, чтобы продолжить работы по вырубке. Чтобы получить общественное мнение, пересмотренный план будет доступен на веб-сайте правительственного органа с 26 августа по 25 сентября. Заявления по поводу изменений можно направить правительственному органу до 25 октября.

Долгосрочная дискуссия о продолжении А66

Продолжение А66 и его соединение с А661 с planned tunnel были значительными политическими вопросами в Франкфурте с середины 1980-х годов. Экологическая ассоциация BUND и другие инициативы выступали за прекращение строительства автострады после обнаружения защищенных видов жуков на участке.

В знак протеста против работ по вырубке активисты заняли деревья в лесу Фетхенхаймер. Участок был вырублен полицией в начале 2023 года. Стоимость крупного проекта продолжала расти и последняя оценка составляла примерно 1,5 миллиарда евро в прошлом году.

Чтобы соблюсти законы о защите дикой природы, правительственный орган в Франкфурте нуждается в разрешении на исключение для проекта транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры в туннеле Ридераль. Из-за важности этого разрешения пересмотренный план будет доступен для общественного обсуждения с 26 августа по 25 октября.

Долгосрочная дискуссия о продолжении А66 в Франкфурте, в том числе необходимость транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, обострилась из-за оппозиции экологических групп и обнаружения защищенных видов жуков на строительной площадке.

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