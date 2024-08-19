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Федеральные земли ГерманииНовостиПогода

Изменение солнечного света и облачности в Гессоне

Прогнозисты погоды ожидают умеренные условия на предстоящей неделе с летними температурами, а также периодами охлаждения.

 and  James Williams
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В районе Гессен сохраняется временный период летней жары.
В районе Гессен сохраняется временный период летней жары.

- Изменение солнечного света и облачности в Гессоне

Новая неделя в Гессене начинается с смеси солнца и облаков. Согласно данным Германской метеорологической службы (ДМС), расположенной в Оффенбахе, максимальные температуры составят 22-26 градусов по Цельсию в понедельник и 26-29 градусов во вторник, с минимальным количеством осадков или их полным отсутствием в оба дня.

Тем не менее, ожидаются дожди в ночь перед средой, как сообщает ДМС. Температура в Гессене, по прогнозам, будет колебаться от 19 до 23 градусов в среду, без осадков.

Несмотря на солнечное начало недели, погода может измениться ночью, принеся дожди в среду. Непредсказуемые погодные условия продолжаются, с температурой от 19 до 23 градусов в этот день.

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