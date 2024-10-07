Изменение подхода к использованию социальных сетей заметно повлияло на мое эмоциональное состояние.

Ранее я заметил любопытную вещь. Казалось, это всего лишь мимоходом брошенная фраза, но она запала мне в душу. В течение некоторого времени я испытывал чувство дискомфорта при пробуждении. Могло ли пропуск утреннего скроллинга в социальных сетях облегчить это чувство?

На следующий день я решил проверить эту теорию. Я воздержался от открытия любых приложений до тех пор, пока не закончу прогулку со своим пушистым компаньоном.

Удивительно, но тревога отсутствовала! Утренний режим без телефона снова сработал на следующий день и с тех пор продолжается. Странно, но правда, как утверждает доктор Памела Рутледж, директор Центра психологических исследований СМИ в Ньюпорте-Бич, Калифорния.

Занятие реальными действиями, такими как утренняя прогулка, и контроль над своими решениями могут существенно повлиять на ваше настроение, сказала Рутледж.

"Вы тогда были готовы начать день с некоторых положительных эмоций, которые могут усилить стойкость, продуктивность и открытость к новым опытам", - объяснила Рутледж. "Это также делает вас более приятным в общении".

Полный отказ от социальных сетей может быть слишком радикальным. Однако простые изменения в использовании телефона могут дать положительные результаты. Например, откладывание проверки телефона до после утренней прогулки может иметь заметное влияние, считают эксперты.

Резкий утренний старт

Переход от сна к экрану телефона - это сложный способ проснуться, считает доктор Шарлотта Армитаж, психолог из программы "Будьте умны с устройствами", базирующейся в Великобритании, направленной на помощь студентам в управлении временем, проведенным за экраном.

Телефоны излучают синий свет, который стимулирует выделение гормона стресса кортизола, объясняет Армитаж.

"Кортизол увеличивает частоту сердечных сокращений и может вызывать чувство тревоги", - добавляет Армитаж.

Кроме того, контент на вашем телефоне может вас перегрузить утром, предупреждает Армитаж. Плохие новости, онлайн-конфликты или поток информации требуют значительных энергетических и умственных ресурсов, которые не следует тратить сразу после пробуждения.

Алгоритмы социальных сетей также гарантируют, что вам будет представлен отрицательный контент, который вас заинтересует, что может отрицательно сказаться на вашем настроении в начале дня, говорит Армитаж.

"Утром, когда вы еще не полностью приспособились к дню, отрицательный контент может задать отрицательный тон на весь день", - объясняет Армитаж. "Вы можете почувствовать себя вялым и безразличным, если проводите слишком много времени онлайн утром".

Ваш телефон принадлежит вам, а не наоборот

Не все привычки использования телефона отрицательно влияют на вас, отмечает Рутледж.

"Если ваш телефон служит будильником или часами, проверка времени или погоды улучшает ваше чувство контроля", - говорит Рутледж.

Однако, если вы обнаружите, что утром затягиваетесь в электронные письма, социальные сети или новости, вы начинаете день с напряженной ноты, не дав себе шанса спланировать, отмечает Рутледж.

Отказываясь от социальных сетей по утрам, вы также можете почувствовать увеличение своего чувства контроля над типом контента, который потребляете, предлагает Рутледж. Вместо того чтобы бездумно листать опубликованный контент, можно ли целенаправленно искать контент, который кажется вдохновляющим?

"Важно быть осознанным в своей зависимости от социальных сетей, чтобы начать день", - предостерегает Рутледж, советуя не полагаться на быстрый выброс адреналина или дофамина в ущерб размышлениям и планированию.

Кроме того, люди по своей природе социальные существа, и бывает трудно не отвечать на каждый звонок, текст или уведомление, отмечает Рутледж. Однако важно сознательно выбирать, как использовать свой телефон.

"Мы часто забываем, что мы - владельцы наших телефонов, а не наоборот", - заключает Рутледж.

Дополнительные изменения, которые вы можете внести

Если вам нравится идея отказа от социальных сетей по утрам, но вы боитесь упустить что-то важное, Армитаж рекомендует оставлять свой телефон в режиме полета всю ночь и не проверять его до начала дня, например, после того, как вы отвезли детей в школу или добрались до работы.

"Использование утреннего времени для сосредоточения на реальных отношениях может фактически улучшить ваше чувство связи", - предлагает Армитаж по электронной почте. "Это также позволяет вашему телу и разуму постепенно приспособиться к дню спокойно, прежде чем столкнуться с повседневной жизнью".

Даже когда вы разрешаете доступ к экрану позже в течение дня, старайтесь не использовать социальные сети во время общения с людьми лицом к лицу, например, с семьей, партнером или друзьями, советует Рутледж.

Наконец, избегайте использования телефона за час до сна, советует Армитаж.

"Контент, который привлекает ваше внимание, активирует ваш мозг, делая его труднее заснуть", - объясняет Рутледж. "Здоровые привычки сна включают отказ от вещей, которые вызывают эмоции и дают возможность расслабиться вашему мозгу и телу".

Армитаж также предлагает установить границы для использования телефона. Например, вы можете удалить приложения с главного экрана, переместить их в более труднодоступные папки или переключить телефон в режим отключения, чтобы предотвратить ненужные уведомления.

"Вводя эти меры, вы берете под контроль свой телефон, а не позволяете ему контролировать вас", - заключает Армитаж.

На основе предоставленной информации, вот два предложения, содержащие слова "здоровье" и "благополучие":

Занятие реальными действиями, такими как утренняя прогулка, может существенно повлиять на ваше настроение и способствовать общему здоровью и благополучию, считает Рутледж.

Кроме того, отказ от социальных сетей по утрам и установление здоровых привычек использования телефона могут улучшить вашу способность планировать день, повысить настроение и способствовать психическому благополучию.

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