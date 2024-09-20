Изменения в противопожарных действиях по борьбе с погодой

Хорошие новости для пожарных в Португалии, которые борются с яростными лесными пожарами уже несколько дней. Недавние изменения погоды могут переломить ситуацию в их пользу. Уменьшение ветра и рост влажности могут способствовать тушению пожаров, как сообщает государственная телестанция RTP.

Если ожидаемые дожди начнутся, они могут принести еще больше облегчения в борьбе с этими пожарами. Однако они также могут спровоцировать оползни на обгоревших землях, как отмечает государственное информационное агентство Lusa.

Некоторые из более чем 100 пожаров, в основном в центре и на севере Португалии, уже потушены или взяты под контроль, например, в городе Нелас, центральной Португалии, как сообщает Lusa. Площадь, пройденная огнем в этом году, составляет 140 000 гектаров (1400 квадратных километров), что является самой большой за последние семь лет.

На данный момент сообщается о 10 жертвах - пять пожарных погибли, сражаясь с пламенем, а пятеро других умерли от сердечных приступов из-за страха и стресса, как сообщает Lusa. Около 4000 пожарных, поддерживаемые самолетами и вертолетами с водосбрасывателями, находятся на дежурстве по всей стране, чтобы бороться с этими пожарами.

Из-за лесных пожаров выбросы углерода в Португалии в сентябре достигли самого высокого уровня за 22 года, оцениваемого в 1,9 миллиона тонн, согласно данным Европейской службы мониторинга атмосферы (CAMS). Выбросы дыма, вероятно, достигнут некоторых частей Испании и Франции к выходным.

Ожидаемые дожди могут существенно помочь в тушении оставшихся пожаров, предоставив дополнительное облегчение пожарным. Однако влажные условия также могут увеличить риск оползней в районах, пострадавших от пожаров.

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