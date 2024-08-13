Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДВД

Изменчивое лето приносит в Гессену жару и штормы

Жара вызывает сильное потение. Тем не менее, люди не могут радоваться летним денькам. Вместо этого идут дожди и грозы.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
DWD ожидает грозы и дожди в Гессене в ближайшие дни.
DWD ожидает грозы и дожди в Гессене в ближайшие дни.

- Изменчивое лето приносит в Гессену жару и штормы

В земле Гессен уже в разгаре переменчивое и капризное лето. Федеральное управление Германии по метеорологии (DWD) объявило экстремальное предупреждение о высокой температуре на вторник, когда она достигнет до 36°C. Рекомендуется избегать интенсивной физической активности на открытом воздухе.

Воздух влажный, и хотя утром ясно, но в течение дня погода меняется: грозы с сильным дождем, градом и порывистым ветром сменят солнечную погоду. По крайней мере, ночью немного охлаждает. Минимальные температуры от 22 до 17°C могут сопровождаться сильными грозовыми разрядами и ливнями в некоторых районах.

Во вторник температура снова поднимется. Несмотря на то, что максимальные температуры от 28 до 32°C не достигнут пиковых значений предыдущего дня, будет по-летнему жарко. По данным DWD, влажная погода принесет больше сильных гроз в виде гроз, сильного дождя и града. В некоторых регионах также могут наблюдаться порывы ветра.

После еще одной очень дождливой ночи, когда температура снова упадет, метеорологи ожидают схожие показатели на четверг. Ожидается уменьшение осадков, но все же возможны отдельные дожди, движущиеся на восток. К концу недели вернутся солнечная и приятная погода.

Несмотря на ночное охлаждение, сильная погода остается проблемой, как показывает предупреждение DWD о новых грозовых разрядах, сильном дожде и граде во вторник. Влажная погода, вероятно, сохранится, что может привести к порывистому ветру в некоторых регионах.

По данным DWD, четверг обещает схожие погодные условия, с небольшим уменьшением осадков, но все еще ожидаются отдельные дожди и возможность дальнейших сильных гроз.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года на улицах
Политика

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы

23:58 Генеральный штаб Указа подтвердил атаки на российские военные аэродромы 23:24 Американский гражданин арестован в России Московский районный суд приговорил гражданина США к 15 дням заключения за нарушение общественного порядка. Американцу было приказано провести 15 дней в административном аресте за "мелкое хулиганство". Однако ранее главный следственный

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно