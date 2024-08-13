- Изменчивое лето приносит в Гессену жару и штормы

В земле Гессен уже в разгаре переменчивое и капризное лето. Федеральное управление Германии по метеорологии (DWD) объявило экстремальное предупреждение о высокой температуре на вторник, когда она достигнет до 36°C. Рекомендуется избегать интенсивной физической активности на открытом воздухе.

Воздух влажный, и хотя утром ясно, но в течение дня погода меняется: грозы с сильным дождем, градом и порывистым ветром сменят солнечную погоду. По крайней мере, ночью немного охлаждает. Минимальные температуры от 22 до 17°C могут сопровождаться сильными грозовыми разрядами и ливнями в некоторых районах.

Во вторник температура снова поднимется. Несмотря на то, что максимальные температуры от 28 до 32°C не достигнут пиковых значений предыдущего дня, будет по-летнему жарко. По данным DWD, влажная погода принесет больше сильных гроз в виде гроз, сильного дождя и града. В некоторых регионах также могут наблюдаться порывы ветра.

После еще одной очень дождливой ночи, когда температура снова упадет, метеорологи ожидают схожие показатели на четверг. Ожидается уменьшение осадков, но все же возможны отдельные дожди, движущиеся на восток. К концу недели вернутся солнечная и приятная погода.

Несмотря на ночное охлаждение, сильная погода остается проблемой, как показывает предупреждение DWD о новых грозовых разрядах, сильном дожде и граде во вторник. Влажная погода, вероятно, сохранится, что может привести к порывистому ветру в некоторых регионах.

По данным DWD, четверг обещает схожие погодные условия, с небольшим уменьшением осадков, но все еще ожидаются отдельные дожди и возможность дальнейших сильных гроз.

Читайте также: