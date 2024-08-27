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"Изгои" получили еще один сезон.

 and  Anne Legman
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- "Изгои" получили еще один сезон.

RTL возвращается со своим криминальным сериалом "Предатель" в новом сезоне. Как объявил канал, с 10 октября на стриминговом сервисе RTL+ выйдет специальный эпизод на Хэллоуин.

Эхо в Лесу Легенд

Ведущая шоу Соня Цетлоу сама намекнула на предстоящий эпизод в сегменте "Легэнд Джангл", показанном в понедельник вечером на RTL+. "Три дамы, прячущиеся в темноте, чтобы по очереди устранить остальных игроков. Это напоминает мне что-то, но я не могу вспомнить, что именно", - размышляла она после обсуждения возможности женского альянса против мужчин в джунглях с тремя участниками в темноте.

Восемь новых эпизодов

В новом сезоне "Предателя" будет восемь эпизодов, согласно RTL. Первые два эпизода станут доступны онлайн в день релиза, с новым эпизодом каждую неделю. Первый сезон собрал более миллиона зрителей tanto на стриминге, как и на линейном ТВ, как объявил RTL.

Реалити-шоу "Предатель - Доверяй, но проверяй!" - популярный международный формат, который родом из Нидерландов. Формат вращается вокруг группы людей, пытающихся определить, кто из них лжец, в течение нескольких дней. Участники разделены на "Лоялистов" и "Предателей", но никто не знает свою собственную категорию. Однако зрители знают об этом.

В первом немецком сезоне 16 знаменитостей собрались в французском шато и соревновались друг с другом в различных заданиях. Предатели совершали ночные фиктивные убийства, постепенно уменьшая размер группы.

Среди участников были знаменитости, такие как актрисы Кристин Уршпрух, Мариелла Аренс и Клод-Оливье Рудольф, или певица Сабрина Сетлур. Победителями первого сезона стали Анна-Карина Войтшак и Винсент Гросс.

Специальный эпизод "Предателя" на RTL+ на Хэллоуин, возможно, будет иметь значительную роль для женщин, как намекала Соня Цетлоу на возможный женский альянс.

С возвращением "Предателя" во втором сезоне зрители могут ожидать увидеть больше сильных женских персонажей, представляющих разнообразный состав шоу.

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