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СпортНовостиФК "Шальке" 04

Изгнание двух лидеров "Шалке": Джерартс и Уилмотс лицом к лицу с выдвижением

 and  Max Becker
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Прощай ещё раз: Карель Герарс снова покидает Шальке.
Прощай ещё раз: Карель Герарс снова покидает Шальке.

Изгнание двух лидеров "Шалке": Джерартс и Уилмотс лицом к лицу с выдвижением

Шальке 04 принял решение расстаться с главным тренером Карлом Герардом и спортивным директором Марком Вильмотсом после разгромного поражения от Дармштадта 98 со счётом 3:5. Объявление было сделано всего несколько часов спустя после обидного поражения. Временным тренером команды до октябрьской паузы станет бывший тренер U23 Якоб Фимпель.

У Герарда были проблемы с самого начала его пребывания в Шальке. За менее чем год он уже собирает вещи. Вильмотс, который ранее поддерживал Герарда, также был уволен. Клуб находится в кризисе, проведя всего шесть игр и большую часть первой половины сезона находясь в зоне вылета.

Председатель клуба Маттиас Тилльманн объяснил решение saying, "Решение совета директоров не продолжать с Карлом Герардом не основано только на плохих результатах и поражении от Дармштадта, а на тревожные события последних недель. Тактически и на поле мы не добились желаемого прогресса как команда и для отдельных игроков. В результате мы находимся в зоне вылета."

Уход Вильмотса стал неожиданностью, особенно в сравнении с его товарищем. Тилльманн объяснил, "В последние недели мы видели, что наши взгляды на направление футбола в Шальке и способы его достижения расходятся. Общий вид, однако, является критическим." В его отсутствие спортивную сторону будет временно возглавлять Бен Манга.

В заявлении клуба Вильмотс был назван стабилизатором, который помог команде остаться в лиге во второй половине прошлого сезона. "Мы благодарим Марка за его работу и роль во второй половине предыдущего сезона," подчеркивалось в заявлении. "Марк - легенда Шальке как Eurofighter и навсегда останется таковой, так что мы рады видеть его, когда он вернется."

Герард занял свой пост в 2023 году и привел Шальке к 10-му месту в предыдущем сезоне 2-й Бундеслиги. В этом сезоне команда под его руководством смогла одержать всего одну победу и снова оказалась в зоне вылета. Недавно произошла публичная перепалка между Герардом и Мангой. Вильмотс, победитель Кубка УЕФА в 1997 году, присоединился к Шальке в середине января с большими ожиданиями.

Несмотря на то, что Герард привел Шальке к достойному 10-му месту в предыдущем сезоне, он подвергался критике из-за плохой игры команды в этом сезоне, что в итоге привело к его увольнению. В свете проблем команды под руководством Герарда было объявлено, что спортивный директор Марк Вильмотс, который ранее его поддерживал, также покинет клуб. Это оставляет ФК Шальке 04 в переходный период, с бывшим тренером U23 Якобом Фимпелем, временно возглавляющим команду до октябрьской паузы.

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