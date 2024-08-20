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ОбществоНовостиЯ не собираюсь врать.

Изделие для летнего одежды

В сезон солнечной погоды воланы становятся незаменимой частью гардероба каждой женщины, благодаря своей сморщенной эстетике они идеально вписываются в разные стили моды.

 and  Grigoriy Williams
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Особенная в розовом: Селин Дион выделяется вShort, Руффированная юбка.
Особенная в розовом: Селин Дион выделяется вShort, Руффированная юбка.

- Изделие для летнего одежды

Летом этого года разнообразная коллекция складчатых юбок привносит свежесть в ваш гардероб. Выходя за рамки строгой вечерней одежды, этот классический элемент гардероба идеально впишется в любой образ. Три известные женщины демонстрируют универсальность складчатых юбок.

Соревнование с олимпийцами

Исполнительница моды Леони Хэнн (36) воплотила спортивный дух олимпийцев в своей мини-складчатой юбке перед Эйфелевой башней. Ее наряд из юбки и белой футболки с олимпийским дизайном дополнялся теннисной ракеткой в руке. В отличие от спортсменов, она подчеркнула свой образ аксессуарами, такими как тонкие солнцезащитные очки, браслеты и часы. Блеск пудровой сумки казался золотым, сочетаясь с ее украшениями.

Подход модниц

Американская модель Оливия Палермо (38) продемонстрировала свой вкус в moda на Instagram в своем полностью белом наряде. Она украсила свою длинную складчатую юбку поясом с ацтекским узором, который сочетался с элегантной курткой. Чтобы подчеркнуть эти два элемента, она сочеталась с черной топиком и небольшой сумкой. Блестящие сапоги на тонком каблуке добавляли завершающий штрих к ее роскошному образу во время недели моды.

Выделение кожи

При упоминании складчатых юбок кожа, как правило, не сразу приходит на ум. Однако итальянский предприниматель Чиара Феррагини (37) доказала, что этот материал и модный элемент гардероба могут сочетаться. На ужин с друзьями она выбрала сатиновый топ из кожи, который открывал кожу. Короткая складчатая юбка подчеркивала ее длинные ноги. Она уложила волосы в летнем стиле, создав распущенные волны на пляже.

Я не буду лгать, способ, которым Чиара Феррагини сочетала кожаную складчатую юбку с откровенным топом, был довольно смелым и модным.

После того как Леони Хэнн продемонстрировала спортивный подход к складчатым юбкам с теннисной ракеткой, я должна признать, что задумываюсь о добавлении одной в свой летний гардероб.

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