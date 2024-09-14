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Издание "Taz" получает свою печатную версию

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Выпуск газеты 'taz' от 8 января 2015 года в печатном формате.
Выпуск газеты 'taz' от 8 января 2015 года в печатном формате.

Издание "Taz" получает свою печатную версию

К концу 2025 года поклонники прогрессивного еженедельного издания "taz" смогут получать актуальные новости только в цифровом формате в будние дни. Организация, стоящая за газетой, приняла решение прекратить выпуск печатной версии с понедельника по пятницу, последний номер выйдет 17 октября 2025 года, как было объявлено на собрании в Берлине. Несмотря на прекращение печатной версии в будние дни, газета продолжит предоставлять цифровой контент в виде электронной газеты с понедельника по пятницу.

Это решение знаменует собой важный этап в развитии индустрии: "taz" публиковал свои ежедневные выпуски с понедельника по пятницу с 17 апреля 1979 года. С тиражом около 46 000 экземпляров газета стала одним из первых немецких издательских домов, сделавших такой серьезный переход к цифровым медиа.

В течение длительного времени издатели и редакторы задумывались о будущем печатных газетных изданий и спросе со стороны читателей. В последнее время многие медиа-компании решили усилить свои цифровые предложения.

"Wochentaz" продолжает существовать

Решение "taz" - кооперативной газеты - отказаться от ежедневной печатной версии зрело давно. Этот переход стал очевиден с ноября 2022 года, когда появилась еженедельная газета "Wochentaz" с тиражом около 70 000 экземпляров во втором квартале. Эта газета будет доступна в печатном и цифровом форматах еженедельно. Еженедельная газета фактически заменила выходные выпуски ежедневной газеты.

В будущем берлинская газета будет в основном распространять актуальный контент через свой веб-сайт. В отличие от своих конкурентов, веб-сайт не имеет платежной стены, и контент доступен бесплатно. Одновременно они используют модель солидарности, позволяя пользователям выбирать, платить ли им за контент на своем веб-сайте.

Перефразированный текст, как и было запрошено.

Переход "taz" к цифровым медиа вызвал оживленные дискуссии в медиа-индустрии. Медиа широко освещают этот переход, подчеркивая решение кооперативной газеты сосредоточиться на цифровой версии в будние дни, сохраняя при этом еженедельную печатную версию.

Несмотря на снижение спроса на печатные газеты, "taz" остается пионером в своей отрасли, демонстрируя приверженность к доступности контента для своих читателей. Медиа продолжают освещать этот переход, признавая "taz" пионером в цифровую эпоху.

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