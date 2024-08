Изданиям были отправлены утечки из кампании Трампа.

Индивидуум, представившийся только как "Роберт", отправил пакет частных документов из внутренней операции кампании Дональда Трампа журналистам Politico, The New York Times и The Washington Post.

Начиная с 22 июля, Politico сообщило, что начало получать письма с AOL-адреса, содержащие внутренние коммуникации от старшего официального лица кампании Трампа и досье на кандидата в вице-президенты Трампа, сенатора от Огайо ДжиДжи Вэнса. Досье содержало потенциальные уязвимости Вэнса, которые определила кампания Трампа. Politico также получила части документа по исследованию сенатора от Флориды Марко Рубио, который рассматривался в качестве кандидата на пост вице-президента.

The Times и The Post позже сообщили, что они также получили похожий комплект, в том числе 271-страничный документ о Вэнсе от 23 февраля, помеченный как "конфиденциальный и привилегированный", который outlets заявили, что основан на общедоступной информации.

Несмотря на получение чувствительных файлов кампании, три организации решили не публиковать отчеты об этом комплекте, даже когда человек предложил, что у него есть дополнительные документы "от [Трампа] юридических и судебных документов до внутренних дискуссий кампании".

"Редакторы Politico приняли решение, основанное на обстоятельствах, которые наши журналисты понимали в то время, что вопросы, связанные с происхождением документов и тем, как они попали к нам, были более актуальными, чем материал, содержащийся в этих документах", - сказал представитель Politico Брэд Дэйспринг в заявлении CNN.

Вместо этого первый публичный знак какой-либо утечки информации пришел в субботу, когда кампания Трампа объявила о взломе и обвинила в этом иранских оперативников.

"Эти документы были получены незаконным путем от враждебных иностранных источников, чтобы вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос во всем нашем демократическом процессе", - сказал представитель кампании Трампа Стивен Чунг.

В понедельник CNN сообщило, что ФБР и другие следователи расследуют предполагаемое нарушение безопасности, которое, по словам источников, включало компрометацию личной электронной почты давнего республиканца и оператора Трампа Роджера Стоуна.

Иран опроверг обвинения, и правительство США не официально обвинило Тегеран во взломе, сказал источник CNN, добавив, что техника хакеров была похожа на ту, которую использовали иранские оперативники.

В то время как инцидент с хакерством, произошедший в июне, вызвал беспорядок в кампании Трампа, ФБР и Microsoft, три новостные организации, получившие файлы, воздержались от публикации информации из комплекта. Это решение было резким изменением по сравнению с выборами 2016 года, когда новостные организации с энтузиазмом сообщали об унизительных и вредных историях о кампании Хиллари Клинтон после того, как российские хакеры украли комплект электронных писем у Демократического национального комитета, опубликовав их на сайте Wikileaks.

Решение подчеркнуло сложности, с которыми сталкиваются новостные организации, когда им предлагают информацию, предположительно полученную злонамеренными средствами, и меняющиеся стандарты публикации новостей в новостных организациях после выборов 2016 года, когда российская дезинформация считалась ключевой ролью в победе Трампа. В преддверии выборов 2020 года новостные организации столкнулись с другой дилеммой, когда содержимое ноутбука Хантера Байдена было предложено новостным организациям, и большинство отказалось публиковать его содержимое из-за опасений возможной российской дезинформации.

"Как и с любой информацией, которую мы получаем, мы учитываем подлинность материалов, мотивы источника и оцениваем общественный интерес при принятии решений о том, публиковать ли что-либо", - сказал представитель Washington Post в понедельник.

Представитель The New York Times отказался комментировать, сказав, что газета не комментирует редакционные решения о текущем освещении.

В понедельник Трамп приуменьшил значение взлома, назвав материалы "скучной информацией".

"Я был проинформирован, и многие люди считают, что это был Иран, скорее всего, это так", - сказал Трамп в интервью Univision. "Я думаю, это довольно скучная информация, и мы знаем, что это в основном, это не очень важная информация".

Во время кампании 2016 года кандидат в президенты Трамп публично призывал к хакерству и публикации компрометирующих электронных писем о Клинтон, которые появились вскоре после обнародования видеозаписи, на которой Трамп хвастался сексуальными домогательствами.

"Россия, если вы слушаете, я надеюсь, вы сможете найти 30 000 пропавших электронных писем, я думаю, вы, возможно, будете щедро вознаграждены нашей прессой", - сказал Трамп на пресс-конференции в июле 2016 года.

"WikiLeaks, я люблю WikiLeaks", - сказал он позже на митинге.

Веб-сайт, основанный в 2006 году Джулианом Ассанжем для анонимной утечки секретов, ранее публиковал десятки тысяч секретных документов, связанных с войной в Афганистане и военными документами из Ирака. В то время как Трамп приветствовал публикацию взломанных файлов для компрометации своего оппонента, некоторые считают, что пресса слишком далеко зашла в своем энтузиазме при освещении публикаций WikiLeaks.

"Новостные организации должны проявлять осторожность при работе с взломанными документами. Если они проверены и актуальны, тогда они в игре, но мотив также важная часть истории", - сказал Дэн Кеннеди, профессор журналистики в Университете Норт-Истерн, CNN. "В 2016 году слишком многие новостные организации опубликовали истории о электронных письмах Демократического национального комитета, не задавая вопрос, почему WikiLeaks, у которого были связи с правительством России, взломал их в первую очередь".

Джейн Киртли, профессор этики и права СМИ в Университете Миннесоты, сказала, что новостные организации всегда должны проверять документы и "приложить все усилия, чтобы убедиться, что они таковыми являются", что становится все более сложной задачей с ростом sophistication инструментов манипуляции, в том числе искусственного интеллекта.

"С точки зрения этики, журналисты должны задать вопрос: кто выигрывает от этой огласки? Роль СМИ заключается в том, чтобы действовать независимо в данной ситуации", - сказал Киртли CNN. "Однако лояльность журналистов должна быть направлена на общественность, а не на одну политическую партию или кандидата".

Тем не менее, некоторые критиковали решение новостных изданий удерживать публикацию файлов, называя это лицемерием после сообщений в 2016 году о взломанных ДНЦ-письмах, полученных от российских хакеров, несмотря на неясность, могут ли некоторые материалы быть опубликованы.

"Реально двойные стандарты здесь поразительны. Было бы здорово, если бы люди, принимающие эти решения, были ответственны перед общественностью", - написала Неера Тенден, советник президента Байдена по внутренней политике, вчера в X. "Теперь они признают, что были неправы в 2016 году или правило состоит в том, что взломанные материалы используются только тогда, когда они вредят демократам? Нет среднего пути".

В то время как остается неясным, кто такой "Роберт", новостные организации, похоже, демонстрируют уроки, извлеченные за последнее десятилетие, предлагая более осторожный подход к взломам и операциям влияния, проводимых государством.

"Этот эпизод, вероятно, отражает то, что новостные организации не будут реагировать на любой взлом, который поступает и помечен как 'исключительный' или 'внутренняя информация', и публиковать его ради публикации", - сказал исполнительный редактор Washington Post Мэтт Мюррей газете. Вместо этого "все новостные организации в этом случае сделали глубокий вдох и на мгновение задумались о том, кто, скорее всего, сливал документы, каковы мотивы хакера и действительно ли это является новостным материалом или нет".

Новостное издание Politico, которое было одним из получателей, начало сообщать о полученных документах с 22 июля. Различные медиа-организации, в том числе The New York Times и CNN, признали, что получили аналогичные документы, связанные с бизнесом, полученные от кампании Трампа.

