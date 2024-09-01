- Избирательные группы ищут показатели для предстоящего голосования.

Глава CDU в Бранденбурге Гордон Гоффман похвалил выступление своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии, назвав это победой. "Отличная работа, Марио Войт и Михаэль Креtschmer. Они доказали, что ХДС - достойный выбор против коалиции «трафик свет», - заявил Гоффман в ответ на предварительные результаты выборов в двух землях.

Этот результат - удар по федеральному правительству. "Жители Тюрингии и Саксонии четко дали понять коалиции «трафик свет», что они не хотят еще год с этим переходным правительством", - добавил Гоффман. В Бранденбурге новый ландтаг будет избран 22 сентября.

Лидер СДПГ Давид Колесник отметил, что выборы в Саксонии и Тюрингии подчеркивают важность сохранения стабильности на предстоящих выборах в Бранденбурге через три недели. "Особенно в эти турбулентные времена необходим четкий курс. Диетмар Вайдке имеет необходимый опыт для этого. С ним Бранденбург продолжит процветать. Другие кандидаты не имеют ни опыта, ни планов для Бранденбурга", - заявил Колесник.

Председатель АФД Рене Шпрингер увидел результаты выборов в Саксонии и Тюрингии как "максимальное унижение для коалиции «трафик свет», в частности для правящей партии СДПГ". Это "соответствующее наказание за разрушительную политику, начиная от массовой иммиграции до экспорта оружия и до стен на границах", - сказал Шпрингер, призвав министра-президента Вайдке подготовиться к 22 сентября.

Коалиции «трафик свет» придется тщательно обдумать недовольство избирателей, выраженное на выборах в Бранденбурге, где 22 сентября будет избран новый ландтаг. Комиссия, ссылаясь на избирательный орган Бранденбурга, играет значительную роль в определении политического ландшафта региона.

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