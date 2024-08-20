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Избирательный фокус: "АфД" Саксония отдает приоритет образовательной и политике убежища

В последних опросах партия «Альтернатива для Германии» опустилась на второе место в Саксонии. Председатель партии демонстрирует конфронтационную манеру и прежде всего акцентирует два ключевых вопроса.

 and  Viktoria Klein
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вопреки недавним опросам общественного мнения АФД в Саксонии занимает конфронтационную позицию
вопреки недавним опросам общественного мнения АФД в Саксонии занимает конфронтационную позицию

- Избирательный фокус: "АфД" Саксония отдает приоритет образовательной и политике убежища

Кроме миграционной политики, образование является главным приоритетом партии AfD в преддверии выборов в ландтаг Саксонии 1 сентября. Как заявил ведущий кандидат AfD Йорг Урбан, Саксония подобна "слепцу с одним здоровым глазом" в сфере образования. Он предлагает более эффективно использовать имеющихся учителей, поощрять работу на полную ставку и стимулировать пенсионеров к продолжению работы.

Кроме того, Урбан подчеркнул необходимость существенного сокращения иммиграции. Саксония должна стать менее привлекательной для тех, кто мигрирует исключительно для эксплуатации нашей социальной системы и возможного вовлечения в криминальную деятельность.

Согласно опросу ZDF Politbarometer, партия ХДС лидирует с 34%, за ней следует AfD с 30%. Альянс "Союз Сахры Wagenknecht" занимает третье место с 11%, а партии СДПГ и "Зеленые" набирают по 6% каждая. Партия "Левые" рискует не преодолеть 5-процентный барьер с 4%. В случае сохранения этих результатов, ХДС может сохранить коалицию с СДПГ и "Зелеными".

Ведущий кандидат AfD Йорг Урбан предложил усовершенствовать образование в Саксонии, акцентируя внимание на потенциале существующих учителей и пенсионеров, предложив им продлить срок службы или перейти на полную занятость. Несмотря на фокус на образовании и миграционной политике, AfD отстает от ХДС в опросе ZDF Politbarometer с поддержкой в 30%, что может указывать на сохранение коалиции ХДС в Саксонии.

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