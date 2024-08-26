- Избирательная кампания была омрачена нападением в Тюрингии, что привело к значительным последствиям.

Следуя за нападением в Солingen, будет усилено присутствие полиции на фольклорных фестивалях в Тюрингии. Полиция штата получила указание направлять дополнительные патрули на эти мероприятия и информировать все подразделения. Представитель Министерства внутренних дел также заявил, что концепции безопасности организаторов будут более тщательно проверяться. Министр внутренних дел Георг Майер (СДПГ) заявил, что эти меры будут реализованы в кратчайшие сроки.

В будущем Министерство внутренних дел планирует позволить районам и независимым городам самостоятельно решать вопрос об implementation so-called knife and weapon ban zones. Ранее для этого требовалось консультироваться со штатом. По словам представителя министерства, планы по этому вопросу существовали и до Солingen. Кабинет министров проголосует за необходимый правовой механизм во вторник.

По данным государственной криминальной службы Тюрингии, число нападений с использованием ножей в штате значительно возросло. В 2023 году нож был использован или угрожал в 418 случаях. В предыдущем году эта цифра составляла 267, а в 2021 году - 124.

Майер связывает рост преступлений с ножевым оружием с инцидентом в Солingen, отмечая сильный рост по всей стране, который необходимо срочно решать. "Зоны запрета" в сочетании с высокой полицейской присутствием и плотностью контроля являются, по словам Майера, эффективным инструментом для профилактики рисков. Например, зона запрета действует в центре города Штутгарта в Баден-Вюртемберге с февраля 2023 года. Однако, несмотря на это, в 2022 году было зарегистрировано 53 ножевых нападения в границах зоны запрета, согласно данным министерства внутренних дел юго-запада.

Войт призывает к созданию центров содержания под стражей для депортации

На городском фестивале в Солingen в пятницу вечером произошло три смертельных ножевых нападения, в результате которых восемь человек получили ранения, четверо из них - тяжелые. 26-летний подозреваемый из Сирии, среди прочего, подозревается в принадлежности к Исламскому государству (ИГ) и убийстве, находится под стражей с воскресного вечера. Подозреваемый должен был быть депортирован в прошлом году, но процесс не удался.

Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт призвал к созданию центров содержания под стражей для депортации в штате. В ответ на нападение в Солingen Войт заявил, что если ХДС придет к власти, они введут центры возвращения и центры содержания под стражей для депортации в Тюрингии. Это требование также было сообщено группой медиа Ippen. Выборы в новый парламент состоятся в Тюрингии в воскресенье.

По данным Министерства внутренних дел Тюрингии, в штате нет центров содержания под стражей для депортации. Министерство имеет соглашение о сотрудничестве с Рейнланд-Пфальц, где они арендовали и зарезервировали один центр содержания под стражей для использования Тюрингией. После консультаций могут быть изучены дополнительные варианты аренды.

Левые предупреждают о популизме

Депутат от Левых в Тюрингии Катарина Кёниг-Преус предостерегла от "соревнования популистских требований". Она выразила соболезнования семьям и друзьям жертв в Солingen. Вместо того чтобы обвинять лиц с миграционным прошлым, она предложила уделять больше внимания тем, кто бежал от исламистов и хочет жить в мирном мире, как и мы.

Государственный комиссар по миграции Мирjam Круппа осудила нападение в Солingen как отвратительное. Она подчеркнула необходимость общества противодействовать любой форме экстремизма и насилия по отношению к своим согражданам.

Нападение в Солingen отбрасывает тень на избирательную кампанию в Тюрингии. АФД часто публикует по этому поводу в социальных сетях. В том числе топ-кандидат АФД в Тюрингии Бьорн Хёкке поделился изображением с кровавым ножом и призывом голосовать. ХДС в Тюрингии раскритиковала это как "отвратительную эксплуатацию жертв Хёкке" в Твиттере.

В ответ на ножевые нападения в Тюрингии Министерство внутренних дел объявило об усилении присутствия полиции и более тщательной проверке концепций безопасности. В свете нападения в Солingen и последующего роста преступлений с использованием ножей министр внутренних дел Георг Майер призвал к введению так называемых зон запрета на ножи и оружие в районах и независимых городах.

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