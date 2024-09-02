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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Избирательная фигура изучает результаты выборов на избирательных участках Саксонии.

Верно ли определено распределение мест в последнем Саксонском ландтаге? duro THIS МОЖЕТ ЗАТРОНУТЬ СИГНИФИКАТЬНО AFD.

 and  John Stellmacher
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- Избирательная фигура изучает результаты выборов на избирательных участках Саксонии.

Надзор за выборами будет тщательно изучить результаты распределения округов в Саксонском законодательном собрании. Различные политические партии и эксперты по избирательному праву с Wahlrecht.de подозревают, что государственный надзор за выборами мог совершить ошибку в последнем распределении округов в законодательном собрании, как сообщает "Лейпцигер Вольксцайтунг". Кажется, что был использован неправильный процесс распределения округов. Специалист по связям с общественностью государственного избирательного комитета признал это для dpa.

По данным LVZ, в соответствии с альтернативным процессом, АфД могла бы лишиться одного места, тем самым потеряв свойveto power в законодательном собрании. Этаveto power позволяла парламентариям от AfD препятствовать принятию некоторых государственных законов, которые требуют двух третей голосов всех членов.

В Саксонии, как и в других федеральных землях, конституционные судьи и главы государственных аудиторских служб избираются с двух третей голосов всех парламентариев. Таким образом, некоторые роли не могли быть заняты без согласия AfD. Кроме того, законодательные собрания не могли самораспускаться.

После предварительных результатов, ХДС вновь стала доминирующей силой с 31,9% голосов. AfD заняла второе место с 30,6%, в то время как альянс "Сахра Вагенкнехт" (BSW) смог завоевать 11,8% голосов и, как ожидается, сыграет значительную роль в будущем формировании правительства. СДПГ получила 7,3% голосов, а "Зеленые" - 5,1%. "Левые" едва попали в законодательное собрание с 4,5%, выиграв два прямых мандата в Лейпциге. Применялась оговорка, которая позволяла им войти в законодательное собрание на основе результатов второго голоса, несмотря на то, что они не преодолели пятипроцентный порог.

Ошибка в распределении округов, которая могла бы привести к потере AfD места и ихveto power в Саксонском законодательном собрании, вызвала споры среди различных партий и экспертов по выборам. Если бы был применен альтернативный процесс распределения округов, как сообщает LVZ, AfD была бы существенно затронута в законодательном собрании.

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