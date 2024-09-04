Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA.

С большинством в две трети SPD и Зеленые в Гамбурге разрешили крупнейшей в мире судоходной компании MSC войти в HHLA в качестве оператора порта. Цель - стабильность обработки грузов. Профсоюзы решительно осудили сделку, назвав ее "серьезной ошибкой".

Парламент Гамбурга поддержал спорное партнерство между крупнейшей в мире судоходной компанией MSC и местной корпорацией по логистике порта HHLA. Коалиция SPD и Зеленых преодолела сильное противодействие при окончательном голосовании, получив 72 голоса "за" против 33 "против". Это отражает двух-thirds majority коалиции в парламенте.

Изначально решение было запланировано на сессию перед летними каникулами, но было отложено оппонентами. Тем не менее, перед реализацией соглашение должно быть одобрено Еврокомиссией.

Социально-демократическое и зеленое правительство Гамбурга хочет завлечь MSC, чтобы стимулировать Гамбургскую портовую и логистическую компанию (HHLA) и обработку контейнеров, в конечном итоге приобретя 50,1% акций и оставив MSC 49,9%. Ранее город владел около 70% акций, а остальные были распределены среди различных акционеров.

В обмен MSC предлагает увеличить объем грузов на терминалах HHLA до одного миллиона TEUs (двадцатифутовых эквивалентных единиц) в год к 2031 году - почти удвоив нынешние показатели. Кроме того, MSC планирует создать новый немецкий штаб-квартиру в Гамбурге и инвестировать 450 миллионов евро в уставный капитал HHLA с помощью города.

Однако профсоюз Verdi и сотрудники порта решительно возражают против сделки, часто устраивая уличные протесты. По словам Verdi, рабочие места в HHLA и других связанных с портом бизнесах, от общего управления портом до крепления грузов, могут быть под угрозой. Кроме того, MSC получит широкие права вето через соглашение. Кроме того, эксперты предупреждали против сделки на экспертных сессиях, называя ее "исторической ошибкой".

Если соглашение между MSC и HHLA будет одобрено Еврокомиссией, это может существенно стимулировать экономику Гамбурга, увеличив объем грузов, обрабатываемых на терминалах HHLA. Однако профсоюзы обеспокоены тем, что соглашение может привести к сокращению рабочих мест в различных секторах, связанных с портом.

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