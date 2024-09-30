Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиКонные гонки

Изабелла Верт в настоящее время соревнуется на дорого купленном конюхе Томаса Мюллера

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

Изабелла Верт в настоящее время соревнуется на дорого купленном конюхе Томаса Мюллера

D'avie завоевал титул чемпиона мира дважды до того, как был приобретен Лиза и Томас Мюллер, оставив дальнейшие победы вне досягаемости. Теперь, лучший в мире конный спортсмен, Изабелла Верх, берет на себя уход за кобылой. Верх уже давно сотрудничает с Мюллерами и в прошлом была наставницей Лизы.

Приобретая Д'ави, Томас Мюллер был в восторге и поделился своими впечатлениями от мощного галопа и исключительных задних ног лошади. С большими надеждами, двухкратный чемпион был перевезен из Дании в Германию Мюллерами. Однако успеха все еще нет.

Теперь Верх вступает, чтобы помочь. Восьмикратный олимпийский чемпион уже давно тренирует Лизу Мюллер, но на недавнем шоу в Хаген ам Тевтобургервальде она также села на талантливого Д'ави, выполнив два теста. Верх объяснила: "Легче давать советы, если сам поездил на лошади".

Лошадь стоит миллионы

Когда Мюллеры купили Д'ави и зарегистрировали его на себя в январе 2021 года, национальный тренер Германии Моника Теодоруску отметила: "Они сделали серьезное вложение". С оцененной стоимостью в несколько миллионов евро, лошадь завоевала титул чемпиона мира в 2018 и 2019 годах. Теодоруску добавила: "Нужно терпение".

Настроение было высоким, особенно после того, как Лиза Мюллер одержала победу в Гран-при с лошадью Stand by me на Кубке мира в Штутгарте в 2019 году. Казалось, она предназначена для величия, была переведена в перспективную команду - и затем ей был представлен двухкратный чемпион мира молодых лошадей.

Теперь Д'ави двенадцать лет. Ожидания высоки, но они еще не оправданы. После посредственных выступлений на плохо посещаемых шоу, таких как Будапешт в 2021 году, лошадь заняла шестое место в Донауэшингене, получив оценку 68,391% в Гран-при.

Победа в тестовом заезде Верх

Возрожденное партнерство дает новую возможность раскрыть потенциал лошади. "Это дает обоим больше уверенности", - сказала Верх о своем тесте в Хагене, где они заняли второе и первое места. "Речь идет о поддержке". Верх признала: "Есть области для улучшения".

"Теперь она вернулась домой", - доложила Верх. В Оттерфинг, к югу от Мюнхена, где Мюллеры управляют конным заводом Gut Wettlkam. Здесь проходят tanto тренировки, как и разведение. Замороженная сперма Д'ави стоит 800 евро плюс 7% НДС.

Верхские поездки на жеребце в Хагене, скорее всего, не будут последними. В расписании запланированы дополнительные шоу, сообщила Верх, добавив: "Он определенно вернется в мою конюшню для подготовки к шоу". И возможность, что Верх полностью возьмет на себя управление двухкратным чемпионом мира молодых лошадей? Верх быстро отвергла эту идею, решительно заявив: "Это не обсуждается!"

Приобретение Д'ави Мюллерами в 2021 году сопровождалось значительными затратами, учитывая статус лошади как двухкратного чемпиона мира в конном спорте.

В своем тестовом заезде в Хагене Изабелла Верх и Д'ави смогли занять второе и первое места, что укрепило их уверенность и подчеркнуло потенциал для дальнейших улучшений в конных соревнованиях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Goaleeper Рeалa, Куртуа, направили предметы, включающие зажигалки и разные предметы.
Спорт

Менеджер "Атлетико" прибегает к куртуа после протеста фанатов

Менеджер "Атлетико" прибегает к куртуа после протеста фанатов Во время жаркого мадридского дерби голкипер "Реала" Тибо Куртуа сумел удалить из своей штрафной площади различные предметы, в том числе зажигалки, бутылки и даже непонятный пластиковый пакет. Интенсивная rivalry между "Реалом" (1:1) и "Атлетико&

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Кажется, капитан Попп уходит в отставку.
Спорт

Кажется, капитан Попп уходит в отставку.

Кажется, капитан Попп уходит в отставку. Согласно сообщениям, капитан национальной футбольной сборной Германии Александра Попп собирается завершить карьеру. Как сообщает "Вольфсбургская всеобщая газета", немецкий футбольный союз (ДФБ) планирует объявить о завершении карьеры 33-летней форвардки в течение этой недели, а новый главный тренер национальной команды Кристиан Вюк уже осведомлен

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Подвергающийся интенсивной проверке вновь является менеджер Эрик тен Хаг.
Спорт

Манчестер Юнайтед, всемирно известный футбольный клуб, занимается созданием юмора.

Манчестер Юнайтед, всемирно известный футбольный клуб, занимается созданием юмора. Ситуация в Манчестер Юнайтед становится все более сложной. В матче против Тоттенхэма глобальная команда потерпела несколько серьезных неудач. Для главного тренера Эрика тен Хага воздух может становиться все более разреженным после решительного поражения. Приезжающие фанаты получали удовольствие, насмехаясь над клубом. В

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Взрыв беспилотника в Киеве.
Политика

В 11:55 оппоненты объявляют о разрушении российского логистического пути

В 11:55 оппоненты объявляют о разрушении российского логистического пути Военная повстанческая группа ATESh заявляет, что уничтожила железнодорожную линию, используемую российскими силами для перевозки грузов на передовую в российском регионе Курск. Государственное контролируемое украинское новостное агентство Ukrinform сослалось на связанный пост от партизанской группы. По их собственным заявлениям, группа объединяет

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Несмотря на возможные разногласия или споры внутри поместья, Стелла, Д עצ Choice себестойким,...
Культура

"Твоё выступление только для камеры!"

"Твоё выступление только для камеры!" Эпизод 7 "Девичника" начинается с важного решения.Finalная церемония розы подходит к концу, и Шмидти, Ферри и Маркус напряжены, борясь за последнее место. Голос Стеллы дрожит, но она должна сделать свой выбор. Ферри в итоге получает внимание. Путешествие Шмидти и Маркуса

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Китайский автопроизводитель BYD теперь лично поставляет свои автомобили на европейские рынки.
Экономика

На этой неделе ЕС должен проголосовать за применение тарифов на автомобили китайского производства.

На этой неделе ЕС должен проголосовать за применение тарифов на автомобили китайского производства. Европейский Союз приближается к тому, чтобы сделать продажу автомобилей в Европе более сложной для Китая. Комиссия утверждает, что Пекин искажает конкуренцию за счет государственной помощи, оставляя местных производителей в невыгодном положении. Германия выступает против жестких тарифов. Ожидается,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Медицинские работники ухаживают за пациентом на каталке в районе Всех святых Итауэна в Сеуле 30...
Главные темы

Южнокорейская судебная система заключила в тюрьму высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, став первым высокопоставленным осужденным за катастрофу Хэллоуина.

Высокопоставленный полицейский, ранее книгу местной станции в Сеуле, был приговорен к трем годам тюрьмы в связи с участием в смертельном случае потока людей на Хеллоуин 2022 года. Он становится первойompound-нойensedовный sleditioneteorologicalенnalsенViewport s ensure трагическом событии.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно