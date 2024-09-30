Изабелла Верт в настоящее время соревнуется на дорого купленном конюхе Томаса Мюллера

D'avie завоевал титул чемпиона мира дважды до того, как был приобретен Лиза и Томас Мюллер, оставив дальнейшие победы вне досягаемости. Теперь, лучший в мире конный спортсмен, Изабелла Верх, берет на себя уход за кобылой. Верх уже давно сотрудничает с Мюллерами и в прошлом была наставницей Лизы.

Приобретая Д'ави, Томас Мюллер был в восторге и поделился своими впечатлениями от мощного галопа и исключительных задних ног лошади. С большими надеждами, двухкратный чемпион был перевезен из Дании в Германию Мюллерами. Однако успеха все еще нет.

Теперь Верх вступает, чтобы помочь. Восьмикратный олимпийский чемпион уже давно тренирует Лизу Мюллер, но на недавнем шоу в Хаген ам Тевтобургервальде она также села на талантливого Д'ави, выполнив два теста. Верх объяснила: "Легче давать советы, если сам поездил на лошади".

Лошадь стоит миллионы

Когда Мюллеры купили Д'ави и зарегистрировали его на себя в январе 2021 года, национальный тренер Германии Моника Теодоруску отметила: "Они сделали серьезное вложение". С оцененной стоимостью в несколько миллионов евро, лошадь завоевала титул чемпиона мира в 2018 и 2019 годах. Теодоруску добавила: "Нужно терпение".

Настроение было высоким, особенно после того, как Лиза Мюллер одержала победу в Гран-при с лошадью Stand by me на Кубке мира в Штутгарте в 2019 году. Казалось, она предназначена для величия, была переведена в перспективную команду - и затем ей был представлен двухкратный чемпион мира молодых лошадей.

Теперь Д'ави двенадцать лет. Ожидания высоки, но они еще не оправданы. После посредственных выступлений на плохо посещаемых шоу, таких как Будапешт в 2021 году, лошадь заняла шестое место в Донауэшингене, получив оценку 68,391% в Гран-при.

Победа в тестовом заезде Верх

Возрожденное партнерство дает новую возможность раскрыть потенциал лошади. "Это дает обоим больше уверенности", - сказала Верх о своем тесте в Хагене, где они заняли второе и первое места. "Речь идет о поддержке". Верх признала: "Есть области для улучшения".

"Теперь она вернулась домой", - доложила Верх. В Оттерфинг, к югу от Мюнхена, где Мюллеры управляют конным заводом Gut Wettlkam. Здесь проходят tanto тренировки, как и разведение. Замороженная сперма Д'ави стоит 800 евро плюс 7% НДС.

Верхские поездки на жеребце в Хагене, скорее всего, не будут последними. В расписании запланированы дополнительные шоу, сообщила Верх, добавив: "Он определенно вернется в мою конюшню для подготовки к шоу". И возможность, что Верх полностью возьмет на себя управление двухкратным чемпионом мира молодых лошадей? Верх быстро отвергла эту идею, решительно заявив: "Это не обсуждается!"

Приобретение Д'ави Мюллерами в 2021 году сопровождалось значительными затратами, учитывая статус лошади как двухкратного чемпиона мира в конном спорте.

В своем тестовом заезде в Хагене Изабелла Верх и Д'ави смогли занять второе и первое места, что укрепило их уверенность и подчеркнуло потенциал для дальнейших улучшений в конных соревнованиях.

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