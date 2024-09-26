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СпортНовостиОлимпийские игры 2024 года в Париже

Изабелл Верт называют "иконой" или "безпрецедентной фигурой" в мире спорта.

Мировой первоклассный наездник конного спорта

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Изабелл Верт называют "иконой" или "безпрецедентной фигурой" в мире спорта.

Известная наездникка Изабелла Верт, олимпийская чемпионка по выездке, получит награду "Легенда спорта" на 42-м Германском балу спортивной прессы 9 ноября в Alte Oper Frankfurt. Об этом объявил организатор мероприятия Йорг Мюллер на недавней пресс-конференции.

Родившаяся в Райнберге, Верт закрепила свой статус как самая титулованная немецкая и международная олимпийская наездница. С восьмью золотыми и шестью серебряными медалями, завоеванными на летних Олимпийских играх в Париже этим летом, она увековечила свою легенду в мире верховой езды.

Мюллер подчеркнул уникальную связь Верт со своими лошадьми, сказав: "Она всегда умела создавать особый контакт с лошадьми, основанный на глубоком уважении". Эта связь была очевидна в Château de Versailles, где Верт добавила победу в команде и серебро в личном зачете к своей уже впечатляющей коллекции медалей, побив рекорд, ранее установленный каноисткой Биргит Фишер.

Награда "Легенда спорта" вручается ежегодно с 2007 года. Среди предыдущих лауреатов - чемпион мира по триатлону и олимпийский чемпион Ян Фродено. Победители в категориях "Спортсмен с сердцем" и "Спортивные СМИ" будут объявлены позднее.

В этом году мероприятие, организованное Ассоциацией немецких спортивных журналистов, Франкфуртским клубом спортивной прессы и агентством Metropress, будет проходить под темой "Merci Paris", посвященной Олимпийским и Паралимпийским играм во Франции. Уже подтвердили присутствие восемь из двенадцати немецких олимпийских чемпионов. С ожидаемым количеством гостей 2200 человек из политики, СМИ, развлечений и спорта, бал является одним из крупнейших в Германии. Музыкальным гостем станет певец Ховард Карпендейл.

Выдающаяся игра Изабеллы Верт на летних Олимпийских играх 2022 года в Париже, где она завоевала восемь золотых и шесть серебряных медалей, несомненно, закрепила за ней статус сильного претендента на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Кроме того, организаторы 42-го Германского бала спортивной прессы выбрали Олимпиаду 2024 года в качестве темы этого года, подчеркивая продолжающееся участие и поддержку Германии в международных спортивных событиях.

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