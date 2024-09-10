Из-за травмы запястья, Ангел Риз будет отстранен до конца сезона ВНБА.

Космос объявил новости в субботу вечером. Это серьезный удар для Чикаго, которое в настоящее время занимает восьмое и последнее место в плей-офф, а также в борьбе за место находятся Атланта Дрим, Вашингтон Мистикс и Даллас Уингз.

У Чикаго осталось всего шесть регулярных сезонных игр.

"Что за год! Я никогда не думала, что последний бросок моего дебютного сезона будет трехочковым, может быть, Бог подсказывал, что будет больше второго года, лол", - написала Риис в X и Instagram, имея в виду свой трехочковый бросок в четвертой четверти в пятницу, который помог ее команде одержать победу со счетом 92-78 над Лос-Анджелес Спаркс.

"Несмотря ни на что, я доказала, что принадлежу к этой лиге, даже когда другие сомневались. Моей единственной мечтой было оставить свой след в W. Я могу с уверенностью сказать, что сделала это и буду продолжать работать. Я испытываю смесь эмоций из-за травмы, которая положила конец сезону, но также благодарна за то, что меня ждет впереди".

Риис показала впечатляющую игру в пятницу против Спаркс, набрав 24 очка и сделав 12 подборов. В этом сезоне она в среднем набирала 13,6 очка и делала 13,1 подборов за игру.

"Хотя это не мое время, но время Бога, я наконец-то могу взять физический и mentale отдых. Бог испытывает своих сильнейших воинов", - заявила Риис.

Риис, выбранная под седьмым номером на драфте WNBA этого года, не была чужой для создания истории в дебютном сезоне.

1 сентября бывшая звезда Луизианы Штатский университет побила рекорд WNBA по подборам за сезон, превзойдя Сильвию Фоулз, которая завершила карьеру после сезона 2022 года как лидер лиги по подборам.

Риис также побил рекорд по подборам в нападении и уже стала самым быстрым игроком в истории WNBA, набравшим 20 дабл-даблов, и установила рекорд по количеству подряд дабл-даблов (15) в истории WNBA.

В этом сезоне Риис набрала 26 дабл-даблов, присоединившись к эксклюзивному клубу из двух игроков в истории WNBA, которым удалось этого достичь в течение одного года.

Несмотря на впечатляющую игру Риис в спорте, шансы Чикаго на плей-офф могут быть подорваны из-за травмы, которая положила конец сезону. После того, как она побил

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