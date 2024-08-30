Из-за продолжающихся процессов развода Анджелина Джоли должна остаться в Лос-Анджелесе.

Анджелина Джоли, кажется, стремится к перемене обстановки от суеты Лос-Анджелеса. В беседе с "The Hollywood Reporter" актриса призналась, что единственное, что удерживает ее в городе, - это развод с Брэдом Питтом. С приближением совершеннолетия ее младших детей, 16-летних близнецов Нокса и Вивьен, переезд из Лос-Анджелеса может стать реальной опцией в ближайшие годы.

Лос-Анджелес был ее домом в течение долгого времени, но в 49 лет Анджелина чувствует, что энергия города изматывает ее. Она говорит: "Я здесь из-за развода, но когда детям исполнится 18, я смогу уйти". С Шайло (18), Захарой (19), Паком (20) и Мэддоксом (23), все уже взрослые, ей, похоже, не терпится, чтобы ее семья наслаждалась частной, тихой жизнью без суеты города.

"Возрастить большую семью здесь непросто. У меня есть дом, где я могу растить своих детей, но иногда Лос-Анджелес...", - размышляет она, оставляя фразу незавершенной. Атмосфера города, по ее мнению, не соответствует человеческому теплу, которое она испытывала во время путешествий. Поэтому ее план - провести значительное время в Камбодже и посетить свою семью по всему миру.

Анджелина и Брэд поженились в 2014 году, но уже давно живут порознь. Она подала на развод в 2016 году, но с тех пор их спор о опеке над детьми продолжает быть темой обсуждений даже в голливудских сплетнях. Суд официально объявил их свободными в 2019 году, но переговоры о разводе все еще вызывают споры. В последнем интервью Анджелина предпочитает не комментировать статус своего развода, просто сказав: "Нет комментариев".

Индустрия развлечений в Лос-Анджелесе уже давно не так привлекает Анджелину, и она находит утешение в идее наслаждаться ['развлечениями'] в другой обстановке, когда ее дети вырастут. Несмотря на то, что Лос-Анджелес был ее домом в течение многих лет, Анджелина выражает желание уйти из города и вернуться к человеческому теплу, которое она испытывала во время своих путешествий.

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