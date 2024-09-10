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Из-за продолжающейся голливудской забастовки, студия Babelsberg испытывает финансовые потери.

Длительная забастовка сценаристов и актёров нанесла значительные финансовые потери студии Бабе seura, расположенной в Потсдаме. В результате, киностудия понесла существенные финансовые убытки в предыдущем году.

 and  Hanna Hofmann
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Прошлогодние akibat голливудских стачек существенно повлияли на Studio Babelsberg, вызвав...
Прошлогодние akibat голливудских стачек существенно повлияли на Studio Babelsberg, вызвав значительные финансовые потери.

- Из-за продолжающейся голливудской забастовки, студия Babelsberg испытывает финансовые потери.

Протяжная забастовка американских сценаристов и актеров более года назад вызвала хаос и задержки в производстве на киностудии Бabelsберг в Потсдаме. Компания понесла существенные финансовые потери, как было указано в недавнем годовом отчете за 2023 год, информация о котором также была опубликована в "Märkische Allgemeine".

Одним из пострадавших проектов был кинопроект, возглавляемый режиссером Уэсом Андерсоном ("Гранд Будапешт", "Дарьелинг"), который был перенесен на этот год. Согласно годовому отчету, наблюдалось заметное снижение заказов во всех областях студии Бabelsberg.

Доходы резко упали - миллионы убытков

В результате, доходы упали с примерно 108,7 миллионов евро в 2022 году до около 21,1 миллионов евро в 2023 году. В итоге, к концу года группа студий зафиксировала убыток около 3,1 миллиона евро в 2023 году, в отличие от прибыли около 2,8 миллиона евро в предыдущем году.

Убытки были бы еще больше, если бы не финансовая помощь около 6,5 миллионов евро от американского владельца киностудии, группы Cinespace, которая является филиалом фонда недвижимости TPG Real Estate Partners. Из-за плохой ситуации с заказами несколько сотрудников были отправлены в краткосрочный отпуск.

Последствия голливудской забастовки все еще ощущаются в этом году. Согласно годовому отчету, "Studio Babelsberg AG" была вынуждена отменить хотя бы один сиквел сериала в финансовом году 2024. Тем не менее, отчет прогнозирует существенный рост общего дохода группы по сравнению с 2023 годом, в основном благодаря возобновлению и продолжению проектов, приостановленных и перенесенных на 2024 год. Несмотря на ожидание еще одного убытка, он будет значительно меньше, чем в предыдущем году, как указано.

Европейский союз выразил озабоченность финансовыми потерями, понесенными студией Бabelsберг из-за голливудской забастовки. Пrolonged dispute between American screenwriters and actors also affected potential collaborations with European production companies within the EU.

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